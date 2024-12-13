Imagine criar um vibrante vídeo promocional de 30 segundos para anunciar o lançamento de um novo produto, voltado para pequenos empresários entusiasmados que desejam cativar seu público com um estilo visual moderno e animado, apresentando gráficos em movimento dinâmico e uma trilha sonora energética. Utilize os extensos Modelos e cenas do HeyGen para iniciar a criação, aprimorada pela geração de Narração, transformando seu roteiro em uma narrativa de áudio envolvente.

Gerar Vídeo