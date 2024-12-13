Criador de Vídeos Promocionais para Marketing Impressionante

Crie vídeos promocionais impressionantes para aumentar as vendas, aproveitando o recurso inteligente de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de um roteiro.

Desenvolva um vídeo promocional envolvente de 1 minuto direcionado a proprietários de pequenas empresas que precisam produzir rapidamente materiais de marketing de alta qualidade. O estilo visual deve ser brilhante e energético, com cortes rápidos mostrando várias imagens de produtos, complementados por uma narração profissional e animada. Enfatize como os Templates e cenas do HeyGen permitem a criação rápida de conteúdo, possibilitando que os usuários lancem suas campanhas de marketing de forma eficiente.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenhe um promo elegante de 45 segundos para empreendedores antenados em tecnologia que buscam otimizar seu processo de produção de vídeo. O vídeo deve apresentar gráficos modernos, demonstrando os avatares inovadores de AI do HeyGen transmitindo mensagens-chave com uma voz de AI clara e autoritária. Destaque como o HeyGen funciona como um avançado criador de vídeos promocionais de AI ao simplificar tarefas complexas através da geração de narrações.
Prompt de Exemplo 2
Produza um anúncio dinâmico de 30 segundos para redes sociais, direcionado a gerentes de mídias sociais que buscam máximo engajamento. A estética visual deve ser acelerada com cortes dinâmicos, texto animado impactante na tela e uma trilha sonora de fundo cativante e livre de royalties. Mostre como o recurso de legendas/captions do HeyGen é crucial para acessibilidade em várias plataformas, permitindo vídeos promocionais personalizados projetados para chamar a atenção.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo explicativo informativo de 2 minutos voltado para treinadores corporativos ou gerentes de produto que precisam esclarecer informações complexas. O estilo visual deve ser limpo, empregando animações e gráficos claros e concisos, acompanhados por uma narração calma e educativa. Demonstre como a extensa biblioteca de mídia/suporte de estoque do HeyGen facilita a criação de vídeos profissionais para explicações detalhadas de produtos ou apresentações de empresas, tudo dentro de um editor online intuitivo.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Promocionais

Crie vídeos promocionais envolventes de forma rápida e eficiente com nosso criador de vídeos alimentado por AI, projetado para elevar suas campanhas de marketing.

1
Step 1
Escolha Seu Ponto de Partida
Selecione entre uma ampla gama de templates profissionalmente projetados ou comece com uma tela em branco para iniciar a criação do seu vídeo promocional. Isso fornece a base perfeita para sua mensagem.
2
Step 2
Crie Conteúdo Envolvente
Utilize nosso editor online intuitivo para adicionar elementos de mídia. Aproveite as capacidades de Texto-para-vídeo a partir de um roteiro para gerar narrações e visuais envolventes diretamente do seu texto.
3
Step 3
Adicione Toques Profissionais
Aplique o estilo único da sua marca usando controles de branding, incluindo logotipos e cores personalizados. Garanta que seu vídeo promocional esteja perfeitamente alinhado com a identidade da sua marca para um visual polido.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Baixe seu vídeo promocional finalizado em formatos de alta qualidade. Utilize redimensionamento de proporção e exportações para otimizar seu conteúdo para várias plataformas de mídia social e canais de marketing.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Mostre Histórias de Sucesso de Clientes

.

Transforme depoimentos de clientes em conteúdo promocional poderoso e credível usando vídeos dinâmicos alimentados por AI.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos promocionais?

O HeyGen é um avançado criador de vídeos promocionais de AI que transforma texto em vídeos profissionais com facilidade. Nossas ferramentas alimentadas por AI simplificam a edição de vídeo, permitindo que você gere conteúdo promocional envolvente rapidamente.

Posso personalizar meus vídeos promocionais com elementos únicos usando o HeyGen?

Sim, o HeyGen permite que você personalize totalmente seus vídeos promocionais com avatares de AI e narrações com vozes humanas. Nosso editor online intuitivo oferece poderosas ferramentas de edição de vídeo para garantir que seu conteúdo se destaque.

Que tipo de templates estão disponíveis no HeyGen para conteúdo promocional?

O HeyGen oferece uma ampla gama de templates profissionalmente projetados, tornando simples a criação de vídeos promocionais impressionantes. Utilize nosso editor de arrastar e soltar dentro do editor online para montar rapidamente campanhas de marketing envolventes.

O HeyGen suporta recursos como legendas e exportações de alta qualidade para vídeos promocionais?

Absolutamente, o HeyGen é um criador de vídeos abrangente que inclui legendas automáticas e opções robustas de exportação para arquivos MP4 de alta qualidade. Isso garante que seus vídeos profissionais estejam prontos para qualquer plataforma ou canal de mídia social.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo