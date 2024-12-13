Crie Vídeos Incríveis com Nosso Criador de Vídeos de Demonstração de Projetos

Produza tutoriais envolventes sem esforço usando avatares de IA e modelos de vídeo personalizáveis.

Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar uma única instrução em um vídeo completo.

Prompt 1
Neste vídeo explicativo de 45 segundos, mergulhe no mundo da criação de vídeos tutoriais com as ferramentas de arrastar e soltar da HeyGen. Ideal para educadores e treinadores, este vídeo irá guiá-lo pelo processo simples de criar conteúdo educacional. O estilo visual é dinâmico e interativo, apresentando os avatares de IA da HeyGen para dar vida às suas lições. Adicione legendas para garantir acessibilidade e alcançar um público mais amplo, tornando o aprendizado envolvente e inclusivo.
Prompt 2
Explore o poder da estratégia de branding em um vídeo de 30 segundos para redes sociais, criado com o recurso de texto para vídeo da HeyGen. Direcionado a profissionais de marketing e estrategistas de marca, este vídeo destaca como comunicar efetivamente a mensagem da sua marca. O estilo visual é ousado e vibrante, capturando a atenção com gráficos em movimento e animações. Utilize o redimensionamento de proporção da HeyGen para otimizar seu vídeo para diversas plataformas de mídia social, garantindo alcance máximo e engajamento.
Prompt 3
Para designers de movimento e equipes criativas, este vídeo tutorial de 90 segundos destaca o potencial colaborativo das funcionalidades de equipe do HeyGen. O vídeo é feito sob medida para aqueles que buscam otimizar seu processo criativo e aumentar a produtividade. O estilo visual é inovador e fluido, incorporando as capacidades de animação de vídeo do HeyGen para demonstrar conceitos complexos com facilidade. Aproveite o narrador AI para fornecer explicações claras e concisas, tornando seus tutoriais informativos e visualmente atraentes.
Copie o prompt
Cole no campo de Criação
Assista ao seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem equipe. Sem cortes. Apenas o seu Agente de Vídeo IA em ação

Criação de Vídeo Nativo

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Construído com Estrutura e Propósito

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Como usar um criador de vídeos de demonstração de projetos

Crie vídeos de demonstração de projetos envolventes e informativos com facilidade usando as poderosas ferramentas da HeyGen.

Step 1
Crie Seu Script
Comece elaborando um roteiro claro e conciso para a apresentação do seu projeto. Utilize o recurso de texto para vídeo do HeyGen para converter seu roteiro em formato de vídeo de forma integrada, garantindo que sua mensagem seja comunicada eficazmente.
Step 2
Escolha um Modelo de Vídeo
Selecione entre uma variedade de modelos de vídeo disponíveis no HeyGen para dar ao seu projeto um aspecto profissional. Esses modelos são projetados para realçar seu conteúdo e torná-lo visualmente atraente.
Step 3
Adicione Narrações e Legendas
Melhore seu vídeo adicionando narrações com o gerador de voz AI da HeyGen. Você também pode incluir legendas para tornar seu conteúdo acessível a um público mais amplo.
Step 4
Exportar e Compartilhar
Assim que seu vídeo estiver pronto, exporte-o no formato desejado e compartilhe-o nas suas plataformas preferidas. O HeyGen suporta várias opções de redimensionamento de proporção e exportação para atender às suas necessidades.

Casos de Uso

A HeyGen capacita criadores com seu criador de vídeos de passo a passo de projetos, oferecendo criação de vídeos explicativos e produção de vídeos tutoriais de forma contínua, utilizando modelos de vídeo intuitivos e ferramentas avançadas de gravação de tela.

Crie Mais Cursos e Alcance Aprendizes

Expand your educational reach by producing more courses with HeyGen's efficient video creation tools.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar na criação de um vídeo de apresentação do projeto?

A HeyGen oferece um criador de vídeos explicativos de projetos abrangente que utiliza avatares de IA e capacidades de texto para vídeo, permitindo que você crie vídeos envolventes e informativos com facilidade.

Quais recursos o HeyGen oferece para a criação de vídeos explicativos?

O criador de vídeos explicativos da HeyGen inclui modelos personalizáveis, narrações geradas por IA e controles de marca, garantindo que seus vídeos sejam profissionais e alinhados com a estratégia da sua marca.

A HeyGen pode aprimorar a criação de vídeos tutoriais com legendas?

Sim, o HeyGen suporta a criação de vídeos tutoriais oferecendo geração automática de legendas, tornando seu conteúdo acessível e fácil de seguir para todos os espectadores.

Por que escolher a HeyGen para produção de vídeos para mídias sociais?

HeyGen é ideal para vídeos de mídias sociais, oferecendo ferramentas de arrastar e soltar e uma biblioteca de mídia para produzir rapidamente conteúdos atraentes que ressoam com seu público.

