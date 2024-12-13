Gerador de Vídeos de Treinamento de Projetos: Aprendizado Sem Esforço

Aumente o treinamento de funcionários com nosso gerador de vídeos de IA. Utilize avatares de IA para criar vídeos corporativos envolventes de forma rápida e eficaz.

Crie um vídeo introdutório cativante de 60 segundos para novos contratados, explicando as políticas essenciais da empresa. Este curto vídeo de treinamento para funcionários deve apresentar um avatar de IA amigável transmitindo informações-chave em um tom profissional, mas acessível, com um estilo visual limpo e áudio claro e conciso. Direcione este conteúdo para equipes corporativas de L&D que buscam otimizar a integração com apresentadores digitais envolventes.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um tutorial conciso de 45 segundos demonstrando um novo recurso de software para membros da equipe existentes. Este vídeo de treinamento corporativo precisa ser informativo e elegante, utilizando uma estética visual moderna com transições suaves e uma narração confiante e conhecedora. O objetivo principal é converter um roteiro complexo em um vídeo claro usando capacidades de texto para vídeo, direcionado a líderes de equipe e gerentes de L&D que buscam transferência de conhecimento eficiente.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo promocional energético de 30 segundos destacando uma nova ferramenta interna de gerenciamento de projetos. Este conceito de gerador de vídeo de treinamento de projeto deve ser animado e instrutivo, incorporando animações vibrantes e um estilo de áudio amigável e encorajador. Aproveite modelos e cenas para montar rapidamente visuais atraentes, visando capturar a atenção de gerentes de projeto e proprietários de pequenas empresas ansiosos para aumentar a produtividade da equipe.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de 45 segundos explicando uma atualização crucial da empresa para todos os funcionários globalmente. Este projeto de criação de vídeo deve manter um estilo visual profissional, mas acessível, com gráficos de fácil compreensão, complementado por uma narração clara e autoritária. Utilize geração de narração robusta para garantir uma narração consistente em vários departamentos, projetada para equipes de comunicação interna e profissionais de L&D que necessitam de disseminação eficiente de informações.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Treinamento de Projetos

Crie vídeos de treinamento de projetos profissionais com avatares de IA e capacidades de texto para vídeo, otimizando seus processos de L&D.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro de Treinamento
Comece inserindo ou colando seu conteúdo de treinamento diretamente no editor de texto. Nossa capacidade de texto para vídeo a partir de roteiro converterá automaticamente seu texto em diálogo falado.
2
Step 2
Selecione um Avatar de IA
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para ser o apresentador do seu vídeo de treinamento. Nossos avatares de IA avançados dão vida ao seu roteiro com expressões e movimentos naturais.
3
Step 3
Personalize Visuais e Cenas
Enriqueça seu vídeo selecionando entre vários modelos e cenas, adicionando mídia relevante de nossa biblioteca e aplicando as cores e o logotipo da sua marca para manter uma aparência e sensação consistentes.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Treinamento Final
Uma vez que seu vídeo de treinamento esteja perfeito, gere e exporte-o facilmente no formato e resolução desejados. Sua criação de vídeo de alta qualidade está agora pronta para implantação.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Informações Complexas de Projetos

Transforme detalhes complexos de projetos ou guias técnicos em explicações em vídeo facilmente compreensíveis, garantindo clareza e melhor compreensão para todos os treinandos.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento?

O HeyGen revoluciona a produção de vídeos de treinamento envolventes ao utilizar tecnologia avançada de gerador de vídeos de IA. Os usuários podem transformar texto em vídeo de forma fácil usando uma variedade de Avatares de IA, reduzindo significativamente o tempo e os recursos normalmente necessários para a criação tradicional de vídeos. Isso o torna um gerador de vídeos de treinamento de projetos ideal para diversas necessidades.

Quais recursos avançados de IA o HeyGen oferece para criação de vídeos?

O HeyGen oferece poderosas capacidades de IA, incluindo Avatares de IA realistas que podem falar seu roteiro de forma natural, eliminando a necessidade de atores. Com sua funcionalidade robusta de texto para vídeo e narrações de IA, o HeyGen permite a conversão perfeita de seu conteúdo escrito em vídeos polidos, garantindo comunicação clara e envolvente.

O HeyGen é adequado para gerar vídeos de treinamento corporativo?

Absolutamente, o HeyGen é projetado para apoiar equipes de L&D na geração de vídeos de treinamento corporativo de alta qualidade e vídeos de treinamento de funcionários. Ele oferece controles de marca personalizados, diversos modelos e a capacidade de integrar facilmente seu roteiro, tornando-o um gerador de vídeos abrangente para conteúdo profissional de aprendizado e desenvolvimento.

Como o HeyGen simplifica o processo de produção de vídeos?

O HeyGen simplifica a produção de vídeos permitindo que os usuários criem vídeos de treinamento diretamente de um roteiro usando Avatares de IA e narrações de IA. Sua plataforma intuitiva inclui modelos pré-desenhados e recursos de legendas automáticas, permitindo a criação rápida e eficiente de vídeos, do conceito à exportação, economizando tempo e esforço valiosos.

