Crie um vídeo de orientação de projeto de 60 segundos para novos membros da equipe, projetado com um estilo visual dinâmico e amigável e uma narração clara e acolhedora. Este cenário de criador de vídeo de orientação de projeto deve utilizar a geração de narração do HeyGen para apresentar os objetivos do projeto e os papéis da equipe de forma eficaz, fazendo com que os novos contratados se sintam instantaneamente integrados.

