Criador de Vídeo de Orientação de Projeto: Vídeos de Integração Sem Esforço

Crie rapidamente vídeos explicativos envolventes para sua equipe usando Texto para vídeo a partir de roteiro.

Crie um vídeo de orientação de projeto de 60 segundos para novos membros da equipe, projetado com um estilo visual dinâmico e amigável e uma narração clara e acolhedora. Este cenário de criador de vídeo de orientação de projeto deve utilizar a geração de narração do HeyGen para apresentar os objetivos do projeto e os papéis da equipe de forma eficaz, fazendo com que os novos contratados se sintam instantaneamente integrados.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de marketing de 30 segundos direcionado a potenciais clientes, apresentando um estilo visual polido e energético com uma trilha sonora de fundo animada. Este conceito de gerador de vídeo AI deve aproveitar os Modelos e cenas do HeyGen para destacar rapidamente os principais benefícios do projeto e capturar a atenção do público com uma estética profissional.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um briefing animado de 45 segundos para uma equipe criativa interna, adotando um estilo visual lúdico e ilustrativo combinado com uma trilha sonora inspiradora e divertida. Esta iniciativa de criador de vídeo animado pode apresentar um avatar AI personalizado do HeyGen para personificar a visão única do projeto e estimular a colaboração criativa.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo corporativo de 90 segundos para a liderança da empresa, oferecendo um estilo visual sofisticado e autoritário com uma narração profissional, perfeito para atualizações cruciais de projetos. Esta tarefa de editor de vídeo online deve aproveitar a capacidade de Texto para vídeo a partir de roteiro do HeyGen para garantir uma mensagem precisa e entrega consistente ao longo do relatório.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeo de Orientação de Projeto

Crie sem esforço vídeos de orientação de projeto profissionais e envolventes que comuniquem claramente informações-chave para sua equipe ou partes interessadas, garantindo um início suave e informado.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Projeto
Comece escrevendo ou colando seu roteiro de orientação de projeto no HeyGen. Nosso gerador de vídeo AI analisará seu texto, estabelecendo a base para seu vídeo.
2
Step 2
Selecione Visuais e Avatares
Enriqueça sua mensagem selecionando entre diversos modelos de vídeo ou incorporando avatares AI para apresentar suas informações de forma clara e envolvente.
3
Step 3
Refine com Branding e Detalhes
Personalize seu vídeo de orientação aplicando seus controles de branding, adicionando logotipos e utilizando a geração automática de legendas para acessibilidade e clareza.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Final
Uma vez satisfeito, gere seu vídeo de orientação de projeto de alta qualidade. Exporte-o em várias proporções de aspecto, pronto para ser compartilhado nas suas plataformas preferidas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Energize os Inícios de Projetos

.

Lance novos projetos com vídeos atraentes e inspiradores que articulam a visão e constroem entusiasmo entre as partes interessadas e equipes do projeto.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de orientação de projeto envolventes?

O HeyGen simplifica a criação de **vídeos de orientação de projeto** oferecendo **modelos de vídeo** personalizáveis e **avatares AI** avançados. Você pode facilmente integrar a identidade única da sua marca com controles de **branding** robustos e transformar seu roteiro em um vídeo polido de forma eficiente.

O HeyGen pode realmente funcionar como um gerador de vídeo AI para diversas necessidades de conteúdo?

Sim, o HeyGen é um versátil **gerador de vídeo AI** projetado para diversos conteúdos, incluindo **vídeos de marketing**, **vídeos corporativos** e **vídeos explicativos**. Ele aproveita **avatares AI** avançados e **texto para vídeo a partir de roteiro** para dar vida às suas ideias com qualidade profissional.

Quais controles de branding estão disponíveis no HeyGen para garantir que meus vídeos de marketing estejam alinhados com minha marca?

O HeyGen oferece controles de **branding** abrangentes para alinhar perfeitamente seus **vídeos de marketing** com a identidade da sua marca. Você pode facilmente integrar seu logotipo, personalizar cores e selecionar entre diversos **modelos de vídeo** para manter um estilo visual consistente em todo o seu conteúdo.

Além da edição básica, como o HeyGen suporta recursos avançados de criador de vídeo para um resultado profissional?

O HeyGen fornece funcionalidades profissionais de **criador de vídeo**, incluindo ricos **modelos de vídeo**, uma biblioteca de mídia abrangente e redimensionamento preciso de proporção de aspecto para várias plataformas. Esses recursos permitem que você produza conteúdo de alta qualidade que vai além das capacidades de edição básica.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo