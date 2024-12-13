Seu Melhor Projeto do Mês Criador de Vídeos

Mostre suas conquistas mensais em vídeos curtos e cativantes, usando a conversão de texto em vídeo do HeyGen a partir de um roteiro.

Desenvolva um vídeo técnico de 1 minuto direcionado a desenvolvedores e administradores de sistemas, demonstrando uma nova integração de API. O estilo visual deve ser limpo e diagramático, utilizando gravações de tela e sobreposições de texto animado, complementado por uma narração precisa e informativa de voz AI. Foque em mostrar a capacidade eficiente do HeyGen de converter texto em vídeo a partir de um roteiro para transformar rapidamente documentação complexa em uma explicação visual envolvente.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo de marketing atraente de 45 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas, apresentando um novo serviço. Empregue um estilo visual animado e profissional com cores vibrantes da marca e transições dinâmicas, acompanhado por uma voz AI amigável e entusiasmada. Utilize os avatares AI do HeyGen para apresentar os benefícios do serviço de forma clara e estabelecer uma conexão relacionável com o público, destacando a facilidade de uso.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo explicativo abrangente de 2 minutos para novos funcionários ou trainees, detalhando o processo de integração do software interno da empresa. O estilo visual e de áudio deve ser instrutivo e calmo, apresentando visuais claros e passo a passo e uma voz AI tranquilizadora. Certifique-se de que o vídeo utilize as legendas automáticas do HeyGen para acessibilidade e melhor retenção de informações técnicas, tornando a experiência de aprendizado inclusiva.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo conciso de 30 segundos para redes sociais voltado para criadores de conteúdo, oferecendo dicas rápidas sobre como otimizar o engajamento de vídeos. Este vídeo deve ser rápido e visualmente estimulante, incorporando gráficos modernos e música de fundo, apoiado por uma voz AI nítida e energética. Maximize o apelo visual utilizando o extenso suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para rapidamente obter imagens de b-roll e ícones de alta qualidade, aumentando o impacto do vídeo curto.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos do Projeto do Mês

Crie vídeos envolventes do projeto do mês sem esforço. Aproveite a AI e ferramentas intuitivas para destacar conquistas e compartilhar o sucesso da sua equipe com impacto.

1
Step 1
Selecione Sua Narrativa de Projeto
Transforme facilmente seu resumo ou roteiro de projeto em um vídeo atraente usando nossa poderosa capacidade de conversão de texto em vídeo a partir de um roteiro.
2
Step 2
Adicione Apresentadores AI
Eleve sua apresentação integrando avatares AI profissionais para narrar o sucesso do seu projeto, tornando-o mais dinâmico e envolvente.
3
Step 3
Enriqueça com Visuais e Som
Incorpore imagens, vídeos e músicas relevantes de nossa extensa biblioteca de mídia/estoque para representar visualmente os destaques do seu projeto.
4
Step 4
Marque e Compartilhe Seu Vídeo
Aplique os controles de branding personalizados da sua equipe com logotipos e cores, depois exporte seu vídeo polido otimizado para compartilhamento como um vídeo de marketing atraente.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Mostre Histórias de Sucesso de Projetos

.

Apresente efetivamente seus projetos bem-sucedidos e seu impacto por meio de vídeos dinâmicos gerados por AI, celebrando conquistas e inspirando outros.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos com AI?

HeyGen é um avançado "gerador de vídeos AI" que transforma "texto em vídeo" com "avatares AI" realistas e sofisticados "geradores de voz AI", simplificando todo o processo de "criação de vídeos". Esta poderosa plataforma permite que os usuários produzam conteúdo profissional sem a necessidade de software de edição complexo.

Posso personalizar vídeos facilmente usando o HeyGen?

Sim, o HeyGen oferece uma ampla gama de "templates" profissionalmente projetados e recursos intuitivos de "edição de arrastar e soltar", tornando a "edição de vídeos" acessível para todos. Você pode personalizar cenas facilmente, adicionar "animações" e personalizar seus "vídeos de marketing" para atender às suas necessidades específicas.

Quais opções de personalização técnica o HeyGen oferece?

HeyGen oferece robustas opções de personalização técnica, incluindo controles abrangentes de branding para logotipos e cores, suporte extenso à "biblioteca de mídia de estoque" e "legendas automáticas". Os usuários também podem aproveitar o redimensionamento de proporção para exibição ideal em várias plataformas.

Que tipos de vídeos o HeyGen pode me ajudar a criar?

HeyGen capacita os usuários a criar conteúdos diversos, desde "vídeos para redes sociais" envolventes e "vídeos explicativos" informativos até "vídeos de marketing" dinâmicos e até mesmo um atraente "criador de vídeos do projeto do mês". Sua versatilidade apoia uma ampla gama de necessidades profissionais e criativas de "vídeos curtos".

