Aumente o engajamento da equipe e simplifique a comunicação gerando vídeos dinâmicos de projeto usando avatares de AI.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Crie um vídeo conciso de 45 segundos de resumo de projeto voltado para clientes externos e potenciais parceiros, apresentando uma campanha criativa futura. Este vídeo deve apresentar avatares de IA envolventes apresentando o conceito central, com um design visual moderno e elegante que reflete inovação. Garanta clareza com linguagem concisa e aproveite os avatares de IA da HeyGen para transmitir a mensagem de forma profissional.
Desenvolva um vídeo de lançamento de projeto de 60 segundos para um projeto de integração técnica complexa, direcionado a membros da equipe técnica e líderes de engenharia, focando em clareza e informações detalhadas. O vídeo precisa de um estilo visual limpo e informativo com visualizações de dados na tela a partir da biblioteca de mídia/suporte de estoque, complementado por legendas precisas para ajudar na compreensão do jargão técnico. Aproveite as legendas para garantir que todos os termos técnicos sejam claramente entendidos.
Crie um vídeo de lançamento de equipe impactante de 30 segundos para alinhar o departamento de marketing e colaboradores de design em uma nova iniciativa de branding. O vídeo deve exibir um estilo visualmente rico e de marca usando vários Modelos & cenas, destacando os principais elementos estéticos e objetivos da campanha. O áudio deve ser entusiástico e inspirador, garantindo exportar o vídeo usando redimensionamento de proporção & exportações para várias plataformas.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funcionam os Geradores de Vídeo de Lançamento de Projeto

Simplifique suas introduções de projeto transformando texto em vídeos dinâmicos e de marca, garantindo que todos comecem com clareza e entusiasmo.

Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece redigindo ou colando seu resumo de projeto ou mensagens-chave no gerador. O recurso Texto-para-vídeo a partir do roteiro converterá seu conteúdo escrito em uma narração com som natural, construindo instantaneamente a base para seu vídeo de lançamento dinâmico.
Step 2
Selecione Seus Visuais
Navegue e escolha entre uma variedade de Modelos & cenas profissionais para definir o cenário do seu projeto. Personalize fundos, textos e layouts para comunicar visualmente o escopo e os objetivos do seu projeto de forma eficaz.
Step 3
Adicione Elementos de Marca
Personalize ainda mais seu vídeo aplicando seus controles de Branding. Incorpore facilmente o logotipo da sua empresa, cores e fontes personalizadas para garantir a consistência da marca e tornar seu lançamento de projeto instantaneamente reconhecível e profissional.
Step 4
Exporte e Compartilhe
Uma vez que seu vídeo esteja perfeito, utilize o recurso de redimensionamento de proporção & exportações para gerar seu vídeo final no formato ideal para qualquer plataforma. Compartilhe seu vídeo de lançamento polido com sua equipe e partes interessadas para garantir um início claro e envolvente.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inspire Equipes de Projeto com Conteúdo Motivacional de Lançamento

Crie vídeos de lançamento de projeto envolventes que acendam a motivação da equipe e promovam uma visão compartilhada para a execução bem-sucedida do projeto.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode elevar o impacto visual dos meus vídeos de lançamento de projeto?

O HeyGen capacita você a criar vídeos de lançamento de projeto envolventes e dinâmicos usando Avatares de AI, modelos personalizáveis e ricos ativos de mídia. Você pode transformar seus resumos de projeto em vídeos animados visualmente impressionantes rapidamente, tornando suas apresentações de projeto mais impactantes e memoráveis.

Quais capacidades de personalização criativa o HeyGen oferece para apresentações de projeto?

O HeyGen oferece amplas opções de personalização de marca para garantir que suas apresentações de projeto reflitam o estilo único da sua marca. Integre facilmente seu logotipo, escolha cores personalizadas e selecione de uma biblioteca diversificada de modelos e cenas para criar vídeos de lançamento visualmente consistentes e profissionais.

O HeyGen simplifica o processo de geração de vídeos de lançamento de projeto a partir de roteiros de texto?

Absolutamente. O gerador de vídeo AI do HeyGen transforma seus resumos de projeto ou roteiros de texto diretamente em vídeos de lançamento de projeto profissionais com Avatares de AI e narrações naturais. Esta capacidade de Texto para Vídeo simplifica a criação de vídeos, permitindo a produção eficiente de vídeos curtos sem edição extensa.

Como o HeyGen garante a consistência da marca nos vídeos de comunicação interna do meu projeto?

O HeyGen oferece controles de marca robustos que permitem manter uma identidade visual consistente em todos os vídeos de lançamento de equipes internas do seu projeto. Você pode aplicar sua marca personalizada, incluindo logotipos e esquemas de cores, a cada vídeo, garantindo uma comunicação profissional e coesa.

