Crie um vídeo explicativo de 1 minuto direcionado a proprietários de pequenas empresas e gerentes de projetos, demonstrando como o HeyGen simplifica o fluxo de trabalho de criação de vídeos explicativos de projetos. O estilo visual deve ser elegante e profissional, utilizando gravações de tela e gráficos limpos, enquanto o áudio apresenta uma narração clara e autoritária. Destaque a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen para transformar rapidamente ideias em conteúdo polido.

