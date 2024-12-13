Criador de Vídeos Publicitários Programáticos: Crie Anúncios de Vídeo com IA Rápido

Gere anúncios de vídeo programáticos personalizados em escala sem esforço. Nossa capacidade de texto-para-vídeo a partir de script capacita a criação dinâmica de anúncios e segmentação de público.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo explicativo dinâmico de 90 segundos direcionado a CTOs e Desenvolvedores Líderes, ilustrando os benefícios críticos da renderização escalável para campanhas de publicidade programática. Visualmente, apresente gráficos em movimento atraentes que demonstrem o fluxo de dados e processos de backend sem interrupções, aprimorados por um avatar de IA envolvente do HeyGen explicando eloquentemente como editar dinamicamente ativos de vídeo em escala, com música de fundo energética e profissional.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo instrucional de 2 minutos projetado para Gerentes de Operações de Anúncios e Traders Programáticos, detalhando estratégias avançadas para lances em tempo real e segmentação de público dentro de um framework de publicidade programática. O vídeo deve empregar visualizações de dados nítidas e exemplos rápidos de criativos publicitários eficazes, apresentados com uma narração confiante e apoiados por legendas/captions do HeyGen para garantir que cada nuance técnica seja perfeitamente clara para o público.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo de demonstração conciso de 45 segundos para Engenheiros DevOps e Desenvolvedores Backend, destacando a facilidade e eficiência da renderização do lado do servidor para geração de vídeo. O estilo visual deve ser minimalista e focado em UI/UX intuitiva para ambientes de desenvolvedores, com um tom de áudio calmo e tranquilizador, utilizando o recurso de templates & scenes do HeyGen para rapidamente criar demonstrações de ferramentas internas e mostrar fluxos de trabalho simplificados para assentos de desenvolvedores.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Publicitários Programáticos

Crie e personalize rapidamente anúncios de vídeo dinâmicos para publicidade programática, aumentando a eficácia da campanha com renderização escalável.

1
Step 1
Crie Conteúdo de Vídeo
Comece gerando seu criativo publicitário usando texto-para-vídeo a partir de script, aproveitando eficientemente o Gerador de Vídeos com IA para transformar sua narrativa em conteúdo envolvente.
2
Step 2
Personalize Narrativas de Anúncios
Refine sua mensagem através de recursos avançados de edição de vídeo, incorporando elementos como controles de branding para alinhar com seus objetivos de campanha.
3
Step 3
Integre Elementos Dinâmicos
Implemente componentes personalizados como avatares de IA, otimizados para renderização escalável do lado do servidor para atender a diversas necessidades de segmentação de público.
4
Step 4
Gere Ativos Programáticos
Produza anúncios de vídeo MP4 finais com redimensionamento de proporção de aspecto apropriado, prontos para implantação em várias plataformas de publicidade programática.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Mostre histórias de sucesso de clientes com vídeos de IA envolventes

Desenvolva anúncios de vídeo de sucesso de clientes atraentes, aumentando a confiança e conversão para públicos-alvo.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen apoia a criação de vídeos publicitários programáticos?

O HeyGen funciona como um Gerador de Vídeos com IA avançado, permitindo a criação de criativos publicitários dinâmicos essenciais para a publicidade programática. Nossa plataforma é projetada para ajudar empresas a construir aplicativos que geram conteúdo de vídeo personalizado em escala, otimizando suas campanhas.

Os desenvolvedores podem integrar a geração de vídeo com IA do HeyGen em aplicativos personalizados?

Absolutamente, o HeyGen oferece capacidades robustas de API para que os desenvolvedores integrem perfeitamente a geração de vídeo com IA em seus aplicativos de edição de vídeo personalizados. Isso permite a renderização do lado do servidor e a construção de soluções escaláveis adaptadas a necessidades específicas, compatíveis com stacks de tecnologia modernos como React ou TypeScript.

Quais são as vantagens técnicas de usar o HeyGen para produção de vídeo em grande volume?

O HeyGen oferece vantagens técnicas significativas para produção de vídeo em grande volume através de sua renderização escalável e otimização impulsionada por IA. Isso garante a geração eficiente de numerosos criativos publicitários e conteúdo de vídeo dinâmico, maximizando a produção sem intervenção manual extensiva.

Que tipo de conteúdo de vídeo personalizado o HeyGen pode gerar para campanhas?

O HeyGen capacita a criação de conteúdo de vídeo altamente personalizado, incluindo vídeos MP4 reais com Avatares de IA realistas e Atores de IA. Essa capacidade é ideal para diversos criativos publicitários e estratégias precisas de segmentação de público em várias campanhas de vídeo.

