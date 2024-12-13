O Criador Definitivo de Vídeos de Orientação de Programas

Crie facilmente mapas 3D cativantes e vídeos animados que guiam claramente seu público, aprimorados por avatares de IA para um toque pessoal.

473/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de 60 segundos para um blogueiro de viagens de aventura, retratando vividamente uma jornada com várias paradas usando visualização detalhada de rotas em mapas personalizados. Empregue um estilo visual cinematográfico e aventureiro, enriquecido com música de fundo apropriada e imagens de B-roll da biblioteca de mídia/estoque do HeyGen, para cativar um público de indivíduos movidos por desejo de viajar. A narrativa deve focar na emoção da descoberta, tornando os vídeos de mapas uma parte integral da narrativa.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo instrucional de 30 segundos para uma conferência de tecnologia que se aproxima, fornecendo orientação do programa através de um local virtual usando mapas 3D. Um estilo visual elegante e profissional, apresentando um avatar de IA do HeyGen para entregar direções e anúncios chave, garantirá que os participantes possam navegar facilmente pelo evento. O objetivo do vídeo é otimizar a experiência dos convidados, demonstrando claramente rotas e pontos de interesse.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo informativo de 50 segundos para analistas de marketing, explicando o desempenho de vendas regionais através de visualização de dados envolvente em uma ferramenta de mapeamento interativa. O estilo visual limpo e dinâmico, impulsionado por vídeos animados e narração precisa gerada via capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen, visa apresentar dados geográficos complexos em um formato facilmente digerível para consultores de negócios em busca de insights estratégicos.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos de Orientação de Programas

Crie facilmente orientações de vídeo baseadas em mapas envolventes e visualizações de rotas dinâmicas para comunicar informações complexas com clareza e precisão.

1
Step 1
Crie Seu Mapa Personalizado
Comece selecionando um modelo de vídeo ou carregando seus dados de GPS para definir o layout do seu mapa personalizado, estabelecendo a base para sua orientação.
2
Step 2
Anime Sua Jornada
Dê vida ao seu mapa adicionando caminhos animados ou selecionando um avatar de IA para narrar pontos chave e guiar os espectadores pela sua jornada.
3
Step 3
Refine com Voz e Dados
Comunique claramente os detalhes do seu programa incorporando elementos de visualização de dados e gerando uma narração profissional usando nossa capacidade avançada de geração de voz.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Orientação
Finalize seu vídeo de orientação de programas escolhendo a proporção desejada e exportando em alta definição, pronto para qualquer plataforma ou apresentação.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desenvolva Vídeos de Mapas de Marketing Eficazes

.

Produza vídeos de marketing de alto impacto com mapas personalizados animados para orientação de programas, impulsionando o engajamento e comunicando claramente rotas de serviço ou planos de projeto.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos animados para marketing e orientação?

O HeyGen oferece um poderoso motor criativo com avatares de IA e capacidades de texto-para-vídeo a partir de roteiro, permitindo que você produza vídeos animados profissionais rapidamente. Você pode facilmente incorporar elementos visuais para explicar rotas ou locais, tornando informações complexas envolventes e dinâmicas para suas necessidades de vídeo de marketing.

Posso incorporar visuais de mapas personalizados ou dados para vídeos de orientação de programas especializados no HeyGen?

Sim, o HeyGen permite que você carregue sua própria mídia, incluindo visuais de mapas personalizados ou visualizações de dados, para integrar em seus vídeos. Nossa interface amigável torna simples combinar esses elementos com avatares de IA e cenas dinâmicas, aprimorando efetivamente seus vídeos de orientação de programas.

Quais características tornam o HeyGen um criador de vídeos fácil de usar para produzir conteúdo envolvente?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos com sua interface intuitiva e editor de arrastar e soltar, permitindo que você construa facilmente cenas com avatares de IA e texto-para-vídeo a partir de roteiro. Esta combinação poderosa torna o HeyGen um eficiente criador de vídeos de orientação de programas, otimizando todo o seu fluxo de produção.

Como o HeyGen pode elevar meus vídeos de marketing com conteúdo animado profissional?

O HeyGen oferece um motor criativo abrangente com uma rica biblioteca de modelos e avatares de IA para produzir vídeos animados de alta qualidade. Você pode aplicar controles de marca e aproveitar o texto-para-vídeo a partir de roteiro para vídeos de marketing consistentes e profissionais que capturam a atenção.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo