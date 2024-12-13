Sim, o HeyGen oferece ferramentas robustas para controle de branding e integração de mídia em seus vídeos educacionais. Você pode selecionar entre vários Modelos de Apresentação Estudantil, incorporar sua própria marca e utilizar uma biblioteca de mídia abrangente para produzir apresentações profissionais que estejam alinhadas com os padrões da sua instituição.