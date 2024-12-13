Desbloqueie a Eficiência: Gerador de Vídeos de Apresentação Profissional

Simplifique sua documentação e treinamento. Gere apresentações dinâmicas usando avatares de IA para cativar seu público e aumentar a compreensão.

Desenvolva um vídeo de 90 segundos para onboarding de novos usuários de software, atuando como um 'gerador de vídeos de apresentação profissional' avançado, guiando-os na configuração inicial. O público-alvo são novos contratados não técnicos, exigindo um estilo visual limpo e profissional com uma narração amigável e clara gerada por IA e `Legendas` proeminentes para acessibilidade, utilizando um `avatar de IA` realista para apresentar as etapas.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo explicativo de 1 minuto detalhando um novo recurso dentro da nossa ferramenta de gerenciamento de projetos, destinado a clientes existentes e potenciais. O estilo visual deve ser moderno e elegante com transições dinâmicas, acompanhado por uma narração informativa derivada de um `Texto-para-vídeo a partir de roteiro`. Incorpore `Modelos e cenas` da biblioteca de mídia para aumentar o apelo visual, mostrando como `tours de produto` simplificam funcionalidades complexas.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um guia técnico de 2 minutos sobre como configurar configurações avançadas de rede, direcionado a profissionais de TI e desenvolvedores que buscam 'documentação em vídeo' precisa. Este vídeo precisa de uma apresentação visual detalhada, passo a passo, com uma narração autoritária de IA, garantindo que informações cruciais sejam facilmente digeríveis. Utilize `Redimensionamento de proporção de aspecto e exportações` para otimizar a visualização em várias plataformas, aproveitando um `avatar de IA` para uma entrega clara das instruções.
Prompt de Exemplo 3
Crie uma visão geral concisa de 45 segundos do `Criador de Vídeos de Apresentação de Projetos` para partes interessadas internas, demonstrando a rápida criação de atualizações de progresso. O vídeo deve ter um estilo visual rápido e atraente com texto na tela e uma trilha sonora animada. Enfatize a eficiência de gerar `vídeos de apresentação profissional` usando `Texto-para-vídeo a partir de roteiro` e integre elementos relevantes de `Suporte de biblioteca de mídia/estoque` para montar rapidamente uma narrativa convincente.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Apresentação Profissional

Crie facilmente vídeos de apresentação envolventes e de alta qualidade com ferramentas alimentadas por IA. Transforme suas ideias em guias visuais atraentes em apenas quatro etapas simples.

1
Step 1
Grave Seu Conteúdo
Capture sua tela diretamente ou carregue filmagens existentes para começar a construir seu vídeo de apresentação profissional com capacidades integradas de gravação de tela.
2
Step 2
Adicione Avatares e Narrações de IA
Enriqueça seu vídeo selecionando um avatar de IA para apresentar seu conteúdo de forma dinâmica, dando vida às suas apresentações com narrações de som natural geradas a partir do seu roteiro.
3
Step 3
Aplique Branding e Visuais Profissionais
Incorpore elementos de branding como logotipos e cores, escolha entre modelos de vídeo personalizáveis e adicione vídeos de estoque ou texto e legendas para refinar seus vídeos explicativos.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Apresentação
Finalize seu vídeo e exporte-o em várias proporções para compartilhamento perfeito em plataformas como um vídeo de apresentação profissional polido.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Explicações de Produtos

.

Produza vídeos de apresentação claros e profissionais para tours de produtos e explicações de recursos, melhorando a compreensão e a experiência do usuário.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode servir como um gerador de vídeos de apresentação profissional?

O HeyGen capacita os usuários a criar vídeos de apresentação de projetos de alta qualidade de forma eficiente, incorporando avatares de IA e narrações geradas por IA para simplificar o processo de produção de conteúdo instrucional envolvente.

Quais recursos técnicos fazem do HeyGen um gerador de vídeos de IA avançado para vídeos explicativos?

O HeyGen utiliza avatares de IA avançados e capacidades de Texto-para-vídeo a partir de roteiro, juntamente com geração robusta de narrações e legendas automáticas, para produzir rapidamente vídeos explicativos sofisticados e vídeos de treinamento.

O HeyGen oferece opções extensas de personalização para branding em meus vídeos de apresentação?

Absolutamente, o HeyGen fornece controles abrangentes de branding, permitindo que você incorpore seu logotipo, cores da marca e utilize modelos de vídeo personalizáveis para garantir que seus vídeos de apresentação estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua marca.

Como o HeyGen suporta edição de vídeo abrangente e integração de mídia para apresentações de projetos?

O HeyGen oferece uma rica biblioteca de mídia, suporte de estoque e ferramentas de edição intuitivas para texto e legendas. Você também pode ajustar facilmente as proporções e exportar seus vídeos de apresentação de projetos polidos para várias plataformas.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo