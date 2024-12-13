Criador de Vídeos Profissionais para Equipes: Crie Vídeos Mais Rápido

Aumente a produtividade da equipe e crie vídeos de marketing e treinamento profissionais usando uma plataforma alimentada por IA com templates personalizáveis.

Imagine um vídeo instrucional de 1 minuto projetado para treinadores corporativos e departamentos de RH, demonstrando como integrar novos funcionários de forma eficiente. O estilo visual deve ser limpo e moderno, apresentando um avatar de IA envolvente explicando as principais políticas da empresa, complementado por uma narração profissional e clara de IA. Este vídeo destacará como os avatares de IA da HeyGen agilizam significativamente os fluxos de trabalho para criar vídeos de treinamento de alta qualidade.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo de marketing envolvente de 45 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas, apresentando o lançamento de um novo produto. O estilo visual deve ser dinâmico e vibrante, usando música de fundo animada para capturar a atenção, com sobreposições de texto elegantes e transições rápidas de cena. Esta peça demonstrará como as equipes podem criar vídeos facilmente usando os Templates & scenes da HeyGen para geração rápida de conteúdo e colaboração.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo conciso de comunicação interna de 1 minuto e 30 segundos para gerentes de projeto, anunciando uma atualização trimestral da empresa. O estilo visual deve ser polido e informativo, apresentando uma narração profissional de IA explicando métricas-chave, reforçada por legendas claras para acessibilidade, tudo em um fundo corporativo. Este vídeo exemplifica como a geração de narração e as capacidades de legendas da HeyGen melhoram a clareza de um criador de vídeos profissional para equipes.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo explicativo técnico detalhado de 2 minutos direcionado a gerentes de produto e equipes empresariais, detalhando o processo de configuração de uma nova integração de software. O estilo visual deve ser preciso e didático, demonstrando etapas complexas com uma voz autoritária de IA. Este vídeo usará efetivamente o recurso de Texto-para-vídeo a partir de script da HeyGen para simplificar explicações e garantir que uma plataforma alimentada por IA entregue mensagens consistentes enquanto agiliza os fluxos de trabalho.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Profissionais para Equipes

Capacite sua equipe a criar vídeos de alta qualidade e alinhados à marca de forma eficiente, agilizando a produção de conteúdo do script à tela com nossa plataforma alimentada por IA.

1
Step 1
Escolha um Template ou Comece do Script
Inicie seu projeto selecionando de uma gama diversificada de **Templates & scenes** profissionais ou insira seu script para gerar instantaneamente conteúdo de vídeo, projetado para agilizar o processo de criação da sua equipe.
2
Step 2
Adicione Recursos da Equipe e IA
Personalize seu vídeo adicionando os recursos únicos da sua marca e incorporando **avatares de IA** realistas para transmitir sua mensagem com uma representação visual envolvente e consistente.
3
Step 3
Gere Narrações e Legendas
Aumente o alcance e o impacto do seu vídeo com a geração de **Narrações** com som natural, tornando seu conteúdo profissional acessível a um público mais amplo com áudio claro.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe com Sua Equipe
Renderize seu vídeo de alta qualidade em vários formatos adequados para diferentes plataformas usando **redimensionamento de proporção e exportações**, facilitando a **colaboração** e o feedback dentro da sua equipe.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso de Clientes

.

Gere rapidamente vídeos de depoimentos de clientes poderosos e autênticos para construir confiança e demonstrar o valor do seu produto.

background image

Perguntas Frequentes

O que torna a HeyGen um criador de vídeos profissionais eficaz para equipes?

A HeyGen é uma plataforma alimentada por IA projetada para ser um criador de vídeos profissionais para equipes, utilizando tecnologia avançada de Avatar de IA para criar vídeos. Sua interface amigável simplifica todo o processo, permitindo uma produção de vídeo eficiente e de alta qualidade.

Quais recursos técnicos suportam a consistência da marca na HeyGen?

A HeyGen oferece controles de marca robustos e kits de marca, permitindo que as equipes mantenham uma identidade visual consistente em todos os vídeos. Isso promove uma colaboração perfeita e agiliza os fluxos de trabalho para uma produção de conteúdo coesa.

A HeyGen pode gerar texto-para-fala de IA e legendas automáticas para vídeos?

Sim, a HeyGen possui capacidades avançadas de texto-para-fala de IA para gerar narrações com som natural e adiciona automaticamente legendas, melhorando a acessibilidade e o engajamento dos seus vídeos de alta qualidade. Esta funcionalidade integrada do editor de vídeo garante um produto final polido.

Como a HeyGen facilita a colaboração em equipe para projetos de vídeo?

A HeyGen é projetada para equipes, oferecendo um ambiente colaborativo onde vários usuários podem trabalhar em projetos de vídeo. Seu editor intuitivo de arrastar e soltar e espaços de trabalho compartilhados agilizam os fluxos de trabalho, garantindo uma criação e revisão de conteúdo eficiente.

