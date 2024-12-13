Imagine um vídeo instrucional de 1 minuto projetado para treinadores corporativos e departamentos de RH, demonstrando como integrar novos funcionários de forma eficiente. O estilo visual deve ser limpo e moderno, apresentando um avatar de IA envolvente explicando as principais políticas da empresa, complementado por uma narração profissional e clara de IA. Este vídeo destacará como os avatares de IA da HeyGen agilizam significativamente os fluxos de trabalho para criar vídeos de treinamento de alta qualidade.

