Prompt de Exemplo 1
Para entusiastas de tecnologia, é necessário um vídeo explicativo de 60 segundos para desmembrar um conceito complexo de IA em segmentos compreensíveis, apresentando uma estética visual limpa e baseada em infográficos. O conteúdo será gerado a partir de um roteiro usando o gerador de texto para vídeo da HeyGen, garantindo legendas nítidas para uma saída de vídeo de alta qualidade.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo dinâmico e atraente de 15 segundos para redes sociais para seguidores da marca, anunciando uma dica rápida ou atualização, perfeito para conteúdo de formato curto. Aproveite os modelos com tecnologia de IA da HeyGen e o amplo suporte de biblioteca de mídia/estoque para alcançar um alto controle criativo com um áudio de fundo em tendência.
Prompt de Exemplo 3
Construa um vídeo tutorial de 45 segundos voltado para novos usuários aprendendo um recurso específico de software, apresentando informações com um estilo visual claro e passo a passo que incorpora elementos semelhantes a screencast. A geração de narração da HeyGen fornecerá uma narração calma e instrutiva, garantindo uma saída de qualidade de gerador de vídeo profissional com redimensionamento de proporção de aspecto apropriado e exportações para várias plataformas.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funcionam os Geradores de Vídeo Profissionais

Transforme suas ideias em vídeos impressionantes e de alta qualidade usando IA avançada, simplificando seu processo de criação de conteúdo para máximo impacto.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando seu roteiro de vídeo. Nosso poderoso recurso de texto para vídeo usará isso para gerar o conteúdo fundamental para seu vídeo.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Enriqueça sua mensagem escolhendo de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para representar sua marca, garantindo uma apresentação dinâmica e envolvente.
3
Step 3
Enriqueça com Voz e Marca
Gere narrações com som natural e aplique o estilo único da sua marca com controles de branding como logotipos e cores para manter a consistência.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Finalize sua produção escolhendo a proporção de aspecto ideal e exportando seu vídeo finalizado, de qualidade profissional, para qualquer plataforma.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos promocionais envolventes e profissionais?

A HeyGen capacita os usuários a criar vídeos promocionais atraentes com facilidade. Aproveite os modelos com tecnologia de IA, controle criativo avançado e avatares de IA realistas para produzir uma saída de vídeo de alta qualidade que cativa seu público.

Que tipo de avatares de IA a HeyGen oferece para criação de vídeos?

A HeyGen oferece uma gama diversificada de avatares de IA, incluindo avatares digitais realistas e personagens animados, para personalizar seu conteúdo de vídeo. Esses avatares de IA podem ser integrados perfeitamente aos seus roteiros para apresentações dinâmicas e envolventes.

Como a HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos?

A HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos de ponta a ponta transformando texto em vídeo com IA, gerando automaticamente narrações e legendas. Isso permite que você produza uma saída de vídeo de alta qualidade de forma eficiente, reduzindo significativamente seu tempo de produção.

Posso personalizar a estética visual da minha marca dentro da ferramenta de vídeo generativa de IA da HeyGen?

Absolutamente. A HeyGen oferece extensos controles de branding, permitindo que você incorpore seus logotipos, cores da marca e mídia personalizada para manter uma estética visual consistente. Isso garante que cada vídeo que você cria reflita a identidade única da sua marca.

