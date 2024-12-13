gerador de vídeos tutoriais profissionais para Conteúdo Instrutivo Envolvente

Gere narrações de alta qualidade instantaneamente para tornar seus vídeos tutoriais profissionais mais envolventes e acessíveis.

Crie um vídeo instrutivo cativante de 60 segundos para proprietários de pequenas empresas, demonstrando um novo recurso de software. O vídeo deve apresentar um avatar de IA amigável explicando os passos com uma narração clara e profissional, mantendo um estilo visual e de áudio envolvente e profissional. Aproveite os avatares de IA e a geração de narração da HeyGen para dar vida ao seu roteiro sem esforço.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo tutorial profissional elegante de 90 segundos voltado para treinadores corporativos, mostrando um processo de integração complexo. Utilize os extensos modelos e cenas da HeyGen para estruturar seu conteúdo de forma bonita e transforme seu roteiro detalhado em um vídeo polido usando o recurso de texto para vídeo, garantindo uma apresentação visual e de áudio informativa e sofisticada.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo dinâmico de 45 segundos para profissionais de marketing, apresentando um novo produto gerado a partir de um roteiro de IA. O vídeo deve converter seu roteiro de IA em vídeo, incluir legendas animadas para acessibilidade e impacto, e manter um estilo visual e de áudio energético e autoritário. Capitalize a capacidade de texto para vídeo da HeyGen e a fácil criação de legendas para máximo engajamento do público.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo tutorial prático de 75 segundos passo a passo para gerentes de produto, ilustrando a montagem de um novo produto. Incorpore visuais ricos da biblioteca de mídia/suporte de estoque da HeyGen e garanta que o vídeo possa ser facilmente adaptado para várias plataformas, utilizando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações, apresentando uma experiência visual e de áudio clara, amigável e limpa.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos Tutoriais Profissionais

Gere facilmente vídeos tutoriais profissionais, passo a passo, com IA, do roteiro à tela, garantindo comunicação clara e experiências de aprendizado envolventes.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece elaborando seu conteúdo tutorial ou utilize o gerador de roteiros de IA para produzir facilmente um roteiro detalhado para seu vídeo.
2
Step 2
Adicione Visuais e Apresentadores
Selecione de uma biblioteca diversificada de modelos de vídeo tutorial e escolha um avatar de IA profissional para articular suas instruções, dando vida ao seu conteúdo.
3
Step 3
Refine o Áudio e a Acessibilidade
Eleve seu tutorial com narrações de IA profissionais em vários idiomas e adicione automaticamente legendas animadas para maior clareza e alcance.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Tutorial
Finalize seu tutorial de alta qualidade exportando-o com controles precisos de proporção de aspecto, garantindo que ele fique perfeito em qualquer plataforma antes de compartilhar.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclarecer Assuntos Complexos

.

Transforme tópicos intrincados em tutoriais em vídeo claros e acessíveis, tornando informações complexas mais fáceis de entender para qualquer público.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos tutoriais profissionais rapidamente?

A HeyGen é um avançado gerador de vídeos de IA que permite criar vídeos tutoriais profissionais com facilidade. Basta inserir seu roteiro, e os avatares de IA e narrações de IA da HeyGen transformarão seu texto em conteúdo de vídeo atraente, reduzindo significativamente o tempo de produção para seus tutoriais passo a passo.

Quais ativos criativos a HeyGen oferece para personalizar meus vídeos instrutivos?

A HeyGen oferece uma ampla gama de ativos criativos para personalizar seus vídeos instrutivos, incluindo diversos avatares de IA e narrações de IA. Você também pode aproveitar os controles de branding, como logotipos e cores personalizados, para manter uma aparência profissional consistente, aprimorando seus vídeos tutoriais.

A HeyGen pode ajudar na geração eficiente de conteúdo de vídeo de treinamento de alta qualidade?

Sim, a HeyGen capacita os usuários a gerar conteúdo de vídeo de treinamento de alta qualidade de forma eficiente através de sua plataforma intuitiva e extensa biblioteca de modelos de vídeo tutorial. Isso permite a produção rápida de tutoriais passo a passo envolventes sem a necessidade de experiência extensa em edição de vídeo.

A HeyGen é adequada para produzir vídeos tutoriais para redes sociais e conteúdo explicativo?

Absolutamente. A HeyGen suporta várias proporções de aspecto e opções de exportação, tornando-a ideal para produzir vídeos tutoriais para redes sociais e outros conteúdos explicativos. Você pode criar vídeos envolventes otimizados para plataformas como YouTube e Instagram Reels usando o robusto editor de vídeo online da HeyGen.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo