O HeyGen oferece poderosas ferramentas de geração de conteúdo, incluindo um Gerador de Roteiros com IA para dar início às suas ideias de vídeo e narrações com IA para uma narração com som natural. Você também pode aproveitar uma biblioteca de mídia de estoque abrangente e transformar qualquer texto-para-vídeo a partir de roteiro em visuais envolventes.