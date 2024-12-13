Crie um vídeo promocional de 1 minuto direcionado a proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing, ilustrando como o HeyGen atua como um criador de vídeos profissional para otimizar seu processo de criação de vídeos. O estilo visual deve ser elegante e profissional, com gráficos limpos e demonstrações fáceis de seguir, complementadas por uma narração autoritativa gerada usando o recurso de geração de Voz do HeyGen, articulando claramente os benefícios do planejamento estruturado de vídeos.

