Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo de treinamento de conformidade de 90 segundos direcionado a todos os funcionários existentes em uma empresa de serviços financeiros, destacando atualizações regulatórias recentes. O vídeo precisa de um estilo visual sério, mas acessível, utilizando o suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para imagens relevantes e apresentando informações claramente através de sobreposições de texto. Uma narração precisa e informativa deve guiar os espectadores pelos pontos críticos, reforçada pelas legendas do HeyGen para garantir acessibilidade e compreensão, simplificando o processo de vídeos de treinamento.
Desenhe um vídeo envolvente de 45 segundos para um anúncio interno da empresa, celebrando a conquista de uma equipe e projetando metas futuras para um público global. A estética visual deve ser vibrante e comemorativa, incorporando animações de texto dinâmicas e transições rápidas de cena usando os Modelos e cenas do HeyGen. A narrativa será entregue de forma eficiente através de um Texto-para-vídeo a partir de um roteiro, garantindo uma mensagem consistente entre equipes diversas e servindo como um excelente exemplo do potencial de um criador de vídeos de integração para comunicações internas contínuas.
Produza um vídeo de orientação profissional de 2 minutos para novos usuários de software, guiando-os através da configuração inicial de uma ferramenta empresarial complexa. Este vídeo requer um estilo visual detalhado, semelhante a um tutorial, com capturas de tela claras e animações de destaque, acompanhadas por uma narração calma e instrutiva. Aproveite os avatares de IA do HeyGen para atuar como um guia amigável, simplificando etapas técnicas e melhorando a experiência inicial do usuário com a plataforma de gerador de vídeo de orientação profissional, garantindo uma integração do cliente tranquila.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Simplifique o Treinamento e a Integração de Funcionários.
Crie facilmente cursos de treinamento abrangentes e vídeos de integração, alcançando novos funcionários globalmente com conteúdo consistente e de alta qualidade.
Aumente o Engajamento e a Retenção no Treinamento.
Utilize IA para produzir vídeos de orientação dinâmicos e interativos que capturam a atenção, melhorando o engajamento no aprendizado e a retenção de conhecimento para a equipe.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de orientação profissional usando IA?
O HeyGen funciona como um poderoso Gerador de Vídeo com IA para Treinamento, permitindo que os usuários transformem roteiros de texto em vídeos de orientação profissional envolventes. Com Avatares de IA realistas e capacidades avançadas de texto para vídeo, você pode produzir conteúdo de alta qualidade de forma eficiente, sem a necessidade de experiência extensa em edição de vídeo.
O HeyGen pode personalizar vídeos de integração e integrar-se com plataformas existentes?
Absolutamente. As ferramentas intuitivas de edição de vídeo do HeyGen permitem que você personalize o conteúdo do criador de vídeos de integração com elementos de marca e utilize vários modelos de vídeo de orientação. Você também pode exportar facilmente seus vídeos com legendas para integração perfeita com plataformas LMS, aprimorando seu processo de integração de funcionários.
Quais recursos técnicos o HeyGen oferece para tornar os vídeos de treinamento acessíveis e envolventes?
O HeyGen oferece Suporte Multilíngue e geração de Narração profissional, garantindo que seus vídeos de treinamento alcancem um público global. A plataforma facilita atualizações e modificações fáceis, permitindo que você mantenha seus vídeos envolventes atualizados e relevantes para todos os novos funcionários.
O HeyGen usa IA para aprimorar a roteirização e os elementos visuais em vídeos de treinamento?
Sim, o HeyGen aproveita a tecnologia avançada de IA para roteirização com IA e a geração de Avatares de IA realistas, transformando texto em vídeo de forma eficiente. Isso garante a criação de vídeos profissionais que mantêm alta qualidade e consistência em todos os seus materiais de treinamento e integração.