Criador de Vídeos Online Profissional: Criação de Vídeos Sem Esforço

Crie vídeos cativantes para redes sociais com facilidade usando avatares de IA e nosso poderoso criador de vídeos online.

Crie um vídeo dinâmico de 1 minuto direcionado a proprietários de pequenas empresas e entusiastas de tecnologia, mostrando como o HeyGen funciona como um gerador de vídeo intuitivo com IA. O estilo visual deve ser moderno e limpo, com uma trilha sonora animada, enfatizando a facilidade de converter roteiros em vídeos usando o recurso Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um tutorial acelerado de 45 segundos para profissionais de marketing e criadores de conteúdo, demonstrando como o editor de vídeo online do HeyGen simplifica a criação de conteúdo envolvente para redes sociais. O estilo visual deve ser brilhante e energético, com narração clara e profissional, destacando a geração automatizada de legendas para maximizar o alcance.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo informativo de 2 minutos para treinamento corporativo, voltado para educadores e treinadores corporativos, ilustrando as robustas capacidades do HeyGen como uma plataforma abrangente de criação de vídeos. O estilo visual deve ser formal e instrutivo, com uma narração estável e profissional, utilizando avatares de IA para transmitir mensagens-chave com um toque humano.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um clipe promocional atraente de 30 segundos para aspirantes a YouTubers e influenciadores de redes sociais, demonstrando como eles podem rapidamente criar vídeos de tendências para redes sociais usando o HeyGen. O estilo visual deve ser vibrante e visualmente rico, com uma trilha sonora cativante, aproveitando ao máximo os diversos Modelos & cenas para estimular a criatividade.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como funciona um criador de vídeos online profissional

Desbloqueie todo o potencial de um criador de vídeos online profissional. Crie vídeos impressionantes e de alta qualidade sem esforço com ferramentas alimentadas por IA e recursos de edição intuitivos.

Step 1
Crie Seu Projeto de Vídeo
Comece selecionando entre uma ampla gama de Modelos & cenas profissionalmente projetados, ou faça upload de sua própria mídia para começar a criar seu vídeo usando modelos de vídeo profissionais.
Step 2
Adicione Elementos com Tecnologia de IA
Integre avatares de IA realistas para transmitir sua mensagem, aproveitando o poder de um gerador de vídeo com IA para dar vida ao seu roteiro com apresentadores realistas.
Step 3
Aplique um Acabamento Profissional
Refine seu conteúdo usando ferramentas abrangentes de edição de vídeo, aplicando controles de Branding para incorporar seu logotipo e cores personalizadas para uma experiência de edição de vídeo coesa e profissional.
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo usando redimensionamento e exportação de proporção para adaptá-lo a qualquer plataforma, depois publique facilmente em plataformas sociais diretamente para alcançar seu público.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimore o Treinamento Corporativo e o Aprendizado

Melhore o engajamento dos funcionários e a retenção de conhecimento transformando materiais de treinamento em vídeos interativos gerados por IA.

Como o HeyGen simplifica o processo de gerador de vídeo com IA para os usuários?

O HeyGen simplifica a geração de vídeos com IA permitindo que você transforme um simples roteiro em um vídeo dinâmico usando avatares avançados de IA e ferramentas com tecnologia de IA. Isso torna a criação de conteúdo profissional acessível e eficiente.

Quais capacidades de edição de vídeo o HeyGen oferece para a produção de vídeos online?

O HeyGen, como um criador de vídeos online avançado, oferece recursos-chave de edição de vídeo, como geração de legendas, incorporação de geração de narração personalizada e utilização de sua extensa biblioteca de mídia/suporte de estoque. Isso ajuda você a produzir vídeos de alta qualidade sem precisar de software complexo.

O HeyGen pode suportar a produção de vídeos profissionais com elementos de marca personalizados?

Absolutamente, o HeyGen garante que sua produção de vídeo profissional mantenha a consistência da marca com controles abrangentes de branding, como adicionar seu logotipo e cores personalizadas. Essa capacidade é essencial para empresas focadas em marketing de vídeo.

Como o HeyGen pode ajudar na criação e publicação de vídeos envolventes para redes sociais?

O HeyGen facilita a criação de vídeos para redes sociais com uma variedade de modelos de vídeo e redimensionamento e exportação de proporção flexível para se adequar a qualquer plataforma. Você pode facilmente produzir conteúdo adaptado para publicação direta em plataformas sociais.

