Criador de Vídeos de Aprendizado Profissional para Cursos Envolventes

Eleve seu ensino com vídeos educacionais impressionantes, convertendo facilmente roteiros em conteúdo dinâmico usando texto-para-vídeo a partir de roteiro.

380/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um educador precisando produzir vídeos educacionais animados e envolventes para seus cursos online; este prompt de 1,5 minuto é projetado para professores que desejam simplificar tópicos complexos. Utilize um estilo animado vibrante e amigável com uma narração entusiástica, mostrando como avatares de IA podem personalizar a experiência de aprendizado sem ferramentas complexas de edição de vídeo.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo instrucional de 2 minutos para equipes de suporte técnico, explicando detalhadamente um recurso complexo de software. Este vídeo deve adotar uma abordagem visual clara e passo a passo com texto na tela e uma narração precisa e calma, enfatizando como a geração de Narração da HeyGen garante clareza consistente e reduz o tempo de gravação para um criador de vídeos educacionais de IA.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo explicativo atraente de 45 segundos para pequenos empresários, ilustrando o valor de vídeos educacionais de qualidade profissional para o engajamento do cliente. O estilo visual deve ser dinâmico e visualmente atraente com uma narração energética, demonstrando como é fácil transformar um roteiro simples em um vídeo polido usando Texto-para-vídeo a partir de roteiro.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos de Aprendizado Profissional

Crie facilmente vídeos educacionais de qualidade profissional com uma plataforma intuitiva alimentada por IA, projetada para professores e treinadores.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Utilize o recurso Texto-para-vídeo a partir de roteiro do nosso criador de vídeos educacionais de IA. Insira seu conteúdo de aprendizado, e a plataforma o preparará automaticamente para a produção de vídeo.
2
Step 2
Selecione um Modelo
Escolha entre nossa extensa biblioteca de modelos de vídeo e cenas, especificamente projetados para conteúdo educacional. Esses layouts pré-desenhados fornecem uma base profissional para seus vídeos de aprendizado.
3
Step 3
Adicione Narrações e Mídia
Enriqueça seu vídeo com geração de Narração de alta qualidade, ou grave a sua própria. Integre perfeitamente mídias de apoio para enriquecer a experiência de aprendizado.
4
Step 4
Exporte em Alta Qualidade
Finalize seu vídeo de aprendizado profissional e exporte-o em impressionante qualidade 4K. Seu público se beneficiará de visuais cristalinos, garantindo uma entrega educacional envolvente e impactante.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Eleve o Treinamento Corporativo

.

Desenvolva vídeos educacionais animados e envolventes que aumentam o engajamento no treinamento de funcionários e melhoram significativamente a retenção de conhecimento em toda a sua organização.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de aprendizado profissional?

A HeyGen utiliza IA avançada para simplificar todo o processo de produção de um criador de vídeos de aprendizado profissional. Os usuários podem converter roteiros alimentados por IA em vídeos dinâmicos usando avatares de IA e narrações realistas, tornando-o um criador de vídeos educacionais de IA eficiente. Isso reduz drasticamente o tempo e o esforço necessários para produzir conteúdo instrucional de alta qualidade.

Posso criar vídeos educacionais facilmente com a HeyGen sem experiência em design?

Absolutamente. A HeyGen foi projetada para ser um criador de vídeos educacionais intuitivo com uma interface de arrastar e soltar fácil de usar. Você pode selecionar entre uma ampla gama de modelos de vídeo e personalizá-los com facilidade, até mesmo adicionando animações personalizadas para aumentar o engajamento de professores e alunos.

Quais recursos garantem vídeos educacionais de qualidade profissional na HeyGen?

A HeyGen é construída para entregar vídeos educacionais de qualidade profissional através de um conjunto de recursos robustos. Nossa plataforma suporta exportações em qualidade 4K e oferece controles extensivos de branding, permitindo que você mantenha uma aparência consistente e polida. Você também pode utilizar nossa biblioteca de mídia e adicionar legendas precisas para acessibilidade.

A HeyGen é adequada para criar cursos online envolventes e vídeos explicativos?

Sim, a HeyGen é uma ferramenta ideal para desenvolver cursos online atraentes e vídeos explicativos que cativam o público. Sua capacidade de gerar vídeos educacionais animados a partir de roteiros, combinada com gravação de tela, a torna perfeita para desmembrar tópicos complexos em conteúdo digerível. Isso capacita educadores a produzir experiências de aprendizado de alto impacto rapidamente.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo