Crie um vídeo de integração profissional de 60 segundos projetado para novos funcionários, apresentando-os à cultura da empresa e aos passos iniciais chave. O estilo visual deve ser acolhedor e convidativo, apresentando avatares de IA diversos para representar diferentes departamentos, complementados por uma narração amigável e profissional. Este vídeo utiliza os avatares de IA da HeyGen para tornar a introdução envolvente e personalizada.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de 45 segundos de IA generativa direcionado a clientes potenciais, destacando os benefícios do nosso mais recente recurso de produto. O estilo visual e de áudio deve ser elegante, moderno e altamente dinâmico, usando gráficos em movimento envolventes e um narrador energético. Aproveite o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para transformar facilmente o texto de marketing em visuais atraentes, demonstrando a criação de vídeo sem esforço.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de comunicação interna de 30 segundos para todos os funcionários, anunciando uma atualização significativa na política da empresa. O estilo visual deve ser claro e profissional, usando gráficos limpos e um tom confiável, apoiado por uma narração realista e articulada. Este gerador de vídeo interno profissional permite a geração de narração diretamente do texto, garantindo consistência e clareza na mensagem.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um guia de 90 segundos para usuários existentes, explicando uma função específica dentro do nosso software. O vídeo deve ter uma apresentação visual clara e passo a passo com visuais impressionantes que destacam cada ação, acompanhados por uma narração calma e informativa. Utilize os extensos Modelos & cenas da HeyGen para montar rapidamente um tutorial polido e fácil de seguir, aprimorando o processo geral de criação de vídeo.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Seu Gerador de Vídeo Interno Profissional

Produza vídeos internos polidos e impactantes sem esforço. Transforme suas ideias em conteúdo de vídeo profissional com IA, aumentando a comunicação e o engajamento em toda a sua organização.

Step 1
Crie Seu Roteiro
Escreva ou cole sua mensagem de comunicação interna. Nossa IA generativa transforma seu texto em um vídeo dinâmico, tornando a criação de conteúdo simples.
Step 2
Escolha Seus Visuais
Selecione de uma biblioteca diversificada de avatares de IA. Personalize cenas para alinhar com a marca e mensagem da sua empresa, garantindo que seu vídeo tenha uma aparência profissional.
Step 3
Adicione Narração
Enriqueça seu vídeo com narrações realistas geradas diretamente do seu roteiro. Escolha entre várias vozes e idiomas para transmitir sua mensagem claramente.
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo com proporções adequadas para diferentes plataformas. Exporte seu vídeo interno de alta qualidade para compartilhar com sua equipe ou empresa.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Entregue Comunicações Internas Inspiradoras

Crie vídeos motivacionais envolventes e mensagens de liderança para unir sua equipe e reforçar a cultura da empresa de forma eficaz.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos profissionais?

A poderosa plataforma de vídeo de IA generativa da HeyGen torna a criação de vídeos profissionais acessível a todos. Ao aproveitar avatares de IA avançados e capacidades de texto-para-vídeo, você pode produzir facilmente visuais impressionantes e histórias visuais envolventes, simplificando significativamente o fluxo de trabalho de produção de conteúdo.

A HeyGen pode me ajudar a alcançar controle criativo sobre meu conteúdo de vídeo?

Com certeza. A HeyGen oferece amplo controle criativo através de recursos como modelos personalizáveis, narrações realistas e avatares de IA dinâmicos. Isso permite que você crie vídeos profissionais únicos que correspondam perfeitamente à sua visão e estética de marca.

Que tipo de conteúdo criativo posso produzir com a HeyGen?

A HeyGen capacita você a criar uma ampla gama de conteúdos criativos, desde vídeos envolventes para redes sociais até vídeos explicativos detalhados e comunicações internas. Nossa plataforma oferece as ferramentas para gerar narrativas cativantes e visuais impressionantes para qualquer necessidade.

A HeyGen é adequada para criadores de conteúdo sem habilidades prévias de edição de vídeo?

Sim, a HeyGen é projetada para ser fácil de usar, tornando a criação de vídeos profissionais acessível mesmo sem habilidades prévias de edição de vídeo. Nossa interface intuitiva e ferramentas alimentadas por IA simplificam o processo, permitindo que criadores de conteúdo se concentrem em entregar histórias visuais envolventes rapidamente.

