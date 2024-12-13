Crie um vídeo atraente de 30 segundos para redes sociais, direcionado a proprietários de pequenas empresas, demonstrando como um gerador de vídeo com IA pode simplificar a criação de conteúdo. O estilo visual deve ser brilhante e energético, com cortes rápidos e gráficos animados, complementado por uma trilha sonora contemporânea e animada e uma narração clara e entusiástica. Destaque a facilidade de transformar um roteiro em uma história visual dinâmica usando a capacidade de texto para vídeo do HeyGen.

Gerar Vídeo