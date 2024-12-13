Criador de Vídeos de Desenvolvimento Profissional: Eleve o Treinamento

Crie conteúdo de treinamento envolvente e eficaz para sua equipe usando poderosos avatares AI.

Gere um vídeo de 60 segundos para equipes de L&D focado em otimizar seus programas de aprendizado profissional. O estilo visual deve ser moderno e limpo, apresentando cenários inspiradores de desenvolvimento de habilidades, acompanhado por uma narração profissional e encorajadora gerada usando a geração de voz do HeyGen. Este vídeo destacará como uma plataforma de criação de vídeos online simplifica a entrega de conteúdo envolvente.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo de 90 segundos direcionado a treinadores técnicos, ilustrando o processo de conduzir Treinamentos Técnicos eficazes para funcionários. O vídeo deve ter um estilo visual claro e instrutivo com animações dinâmicas e explicações concisas, aprimorado pelo recurso de texto-para-vídeo do HeyGen para narração precisa, demonstrando o poder de um gerador de vídeo AI.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de 2 minutos projetado para organizações que estão integrando uma força de trabalho híbrida, mostrando uma experiência de Integração de Funcionários envolvente. O estilo visual deve ser amigável e visualmente rico, incorporando diversos avatares AI para personalizar a jornada de aprendizado e aproveitando o suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para melhorar o contexto visual.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo de 30 segundos para líderes empresariais que desejam criar vídeos e apresentações de qualidade profissional. Empregue um estilo visual elegante e dinâmico com transições impactantes, utilizando os modelos e cenas pré-desenhados do HeyGen para criação rápida de conteúdo e redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para distribuição versátil em plataformas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos de Desenvolvimento Profissional

Crie vídeos de desenvolvimento profissional e treinamento impactantes com ferramentas potentes de AI, melhorando o aprendizado e o engajamento da sua equipe.

1
Step 1
Escolha Seu Ponto de Partida
Selecione a partir de uma biblioteca de modelos de vídeos de treinamento profissional para estruturar rapidamente seu conteúdo e acelerar a criação.
2
Step 2
Adicione Avatares AI Envolventes
Dê vida ao seu conteúdo instrucional selecionando a partir de uma gama diversificada de avatares AI para apresentar sua mensagem.
3
Step 3
Aplique Elementos da Marca
Integre o logotipo, cores e fontes da sua marca para manter uma aparência consistente e profissional ao longo do seu vídeo.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Polido
Finalize seu vídeo de desenvolvimento profissional e exporte facilmente no formato desejado para compartilhamento em todas as plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Tópicos Complexos para Educação

.

Simplifique assuntos complexos em conteúdo de vídeo envolvente, melhorando a compreensão profissional e aprimorando os resultados de aprendizado em diversos campos.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos online com ferramentas de vídeo AI?

O HeyGen aproveita as capacidades avançadas de gerador de vídeo AI, permitindo que os usuários transformem texto em vídeos profissionais com facilidade. Nossa plataforma integra funções de redator de scripts AI e texto-para-fala AI para simplificar a produção de conteúdo.

O HeyGen pode criar avatares AI personalizados e narrações realistas?

Sim, o HeyGen oferece uma variedade de avatares AI diversificados e narrações AI sofisticadas para aprimorar seus vídeos. Você pode personalizá-los para corresponder à sua marca, garantindo conteúdo atraente e envolvente.

Quais funcionalidades técnicas o HeyGen oferece para produzir conteúdo de alta qualidade?

O HeyGen oferece recursos técnicos poderosos, incluindo gravação de tela sem interrupções e capacidades avançadas de texto-para-vídeo a partir de script. Você também pode utilizar legendas/captions e controles de branding para garantir que seu resultado seja consistentemente profissional e alinhado com os padrões da sua organização.

O HeyGen oferece recursos para consistência de marca e distribuição global de vídeos de treinamento?

O HeyGen garante consistência de marca através de controles de branding personalizáveis, incluindo logotipos e cores, em todos os seus vídeos de treinamento. Nossa plataforma também suporta recursos como Traduções com 1 Clique e um Player de Vídeo Multilíngue para alcançar efetivamente um público global.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo