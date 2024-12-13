Seja um Criador de Desenvolvimento Profissional: Vídeos de Treinamento com IA de Forma Fácil

Capacite educadores a integrar tecnologia de forma fluida: Crie materiais instrucionais envolventes com texto-para-vídeo a partir de roteiro, tornando o desenvolvimento profissional verdadeiramente acessível.

Crie um vídeo instrucional de 45 segundos voltado para educadores, mostrando como um Chatbot de IA pode revolucionar o desenvolvimento profissional ao oferecer suporte e recursos instantâneos. O estilo visual deve ser elegante e profissional, utilizando avatares de IA da HeyGen para demonstrar cenários de aprendizado interativo, acompanhado por uma narração clara e autoritária.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo inspirador de 30 segundos direcionado a designers de currículo e treinadores, demonstrando como eles podem facilmente gerar materiais instrucionais envolventes. O estilo visual e de áudio deve ser brilhante, dinâmico e inspirador, com música animada, aproveitando a capacidade de texto-para-vídeo da HeyGen para transformar rapidamente conteúdo escrito em lições visuais atraentes que aprimoram o design curricular.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo energético de 60 segundos voltado para facilitadores de workshops e treinadores corporativos, ilustrando como integrar tecnologia para criar atividades práticas dinâmicas. O estilo visual deve ser interativo e energético, apresentando exemplos diversos retirados do suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen, complementado por uma narração dinâmica e entusiástica para inspirar a participação ativa em workshops.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo informativo de 40 segundos para especialistas em aprendizagem e desenvolvimento, enfatizando estratégias para tornar o aprendizado acessível e aumentar a alfabetização digital. A estética deve ser limpa, moderna e inclusiva, com visuais claros na tela e uma voz calma e informativa, utilizando legendas da HeyGen para garantir compreensão e acessibilidade universal para todos os aprendizes.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Desenvolvimento Profissional

Capacite educadores com materiais de desenvolvimento profissional envolventes, tornando conceitos complexos claros e o aprendizado acessível por meio de criação de vídeos poderosa.

1
Step 1
Crie Seu Conteúdo de Desenvolvimento Profissional
Comece delineando seus objetivos de aprendizado e roteirizando o conteúdo principal para sua sessão de desenvolvimento profissional. Use o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para transformar seu texto em um vídeo dinâmico, criando materiais instrucionais abrangentes.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador e Voz
Enriqueça sua mensagem escolhendo entre uma variedade de avatares de IA da HeyGen para representar seus instrutores. Isso dá vida ao seu conteúdo e torna o aprendizado acessível para todos os participantes.
3
Step 3
Refine e Marque Seu Treinamento
Personalize seus vídeos de desenvolvimento profissional para alinhar com a identidade da sua organização usando os robustos controles de Branding da HeyGen para logotipos e cores, garantindo a entrega consistente de workshops.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Aprendizado Profissional
Finalize seu vídeo utilizando o redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen para prepará-lo para qualquer plataforma. Distribua seu conteúdo de vídeo envolvente para educadores para um crescimento profissional impactante, seja virtual ou presencial.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Conteúdo Instrucional Rápido

Crie rapidamente vídeos instrucionais curtos e envolventes, perfeitos para ilustrar conceitos de IA ou promover iniciativas de desenvolvimento profissional para educadores.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode aprimorar o desenvolvimento profissional para educadores?

A HeyGen capacita educadores a criar materiais de desenvolvimento profissional e instrucionais envolventes usando avatares de IA e texto-para-vídeo. Isso torna o aprendizado acessível e dinâmico para todos os participantes, seja para treinamentos virtuais ou presenciais.

Quais ferramentas a HeyGen oferece para criar workshops dinâmicos?

A HeyGen oferece um conjunto abrangente de ferramentas tecnológicas, incluindo modelos personalizáveis e geração de narração, para ajudar você a gerar ideias e produzir workshops dinâmicos. Você pode facilmente integrar multimídia da biblioteca de estoque para criar experiências de aprendizado ricas.

A HeyGen é adequada para criar recursos de alfabetização digital?

Com certeza, a HeyGen é ideal para desenvolver recursos de alfabetização digital envolventes. Suas capacidades de texto-para-vídeo e legendas automáticas garantem que os materiais instrucionais sejam claros, com marca, e tornem o aprendizado acessível a um público mais amplo.

A HeyGen pode ajudar a integrar tecnologia em designs curriculares existentes?

Sim, a HeyGen facilita a integração de tecnologia de ponta no design curricular, permitindo que você crie facilmente conteúdo em vídeo com avatares de IA. Os vídeos podem ser exportados em vários formatos de proporção, tornando-os versáteis para diferentes plataformas e apoiando atividades práticas.

