Seja um Criador de Desenvolvimento Profissional: Vídeos de Treinamento com IA de Forma Fácil
Capacite educadores a integrar tecnologia de forma fluida: Crie materiais instrucionais envolventes com texto-para-vídeo a partir de roteiro, tornando o desenvolvimento profissional verdadeiramente acessível.
Desenvolva um vídeo inspirador de 30 segundos direcionado a designers de currículo e treinadores, demonstrando como eles podem facilmente gerar materiais instrucionais envolventes. O estilo visual e de áudio deve ser brilhante, dinâmico e inspirador, com música animada, aproveitando a capacidade de texto-para-vídeo da HeyGen para transformar rapidamente conteúdo escrito em lições visuais atraentes que aprimoram o design curricular.
Produza um vídeo energético de 60 segundos voltado para facilitadores de workshops e treinadores corporativos, ilustrando como integrar tecnologia para criar atividades práticas dinâmicas. O estilo visual deve ser interativo e energético, apresentando exemplos diversos retirados do suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen, complementado por uma narração dinâmica e entusiástica para inspirar a participação ativa em workshops.
Crie um vídeo informativo de 40 segundos para especialistas em aprendizagem e desenvolvimento, enfatizando estratégias para tornar o aprendizado acessível e aumentar a alfabetização digital. A estética deve ser limpa, moderna e inclusiva, com visuais claros na tela e uma voz calma e informativa, utilizando legendas da HeyGen para garantir compreensão e acessibilidade universal para todos os aprendizes.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Expanda o Alcance do Desenvolvimento Profissional.
Desenvolva de forma eficiente cursos de desenvolvimento profissional abrangentes e materiais instrucionais, ampliando seu alcance para um público global de educadores.
Aumente o Engajamento no Treinamento.
Aproveite o vídeo com IA para aumentar significativamente o engajamento e melhorar a retenção de conhecimento em workshops de desenvolvimento profissional e treinamentos virtuais.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode aprimorar o desenvolvimento profissional para educadores?
A HeyGen capacita educadores a criar materiais de desenvolvimento profissional e instrucionais envolventes usando avatares de IA e texto-para-vídeo. Isso torna o aprendizado acessível e dinâmico para todos os participantes, seja para treinamentos virtuais ou presenciais.
Quais ferramentas a HeyGen oferece para criar workshops dinâmicos?
A HeyGen oferece um conjunto abrangente de ferramentas tecnológicas, incluindo modelos personalizáveis e geração de narração, para ajudar você a gerar ideias e produzir workshops dinâmicos. Você pode facilmente integrar multimídia da biblioteca de estoque para criar experiências de aprendizado ricas.
A HeyGen é adequada para criar recursos de alfabetização digital?
Com certeza, a HeyGen é ideal para desenvolver recursos de alfabetização digital envolventes. Suas capacidades de texto-para-vídeo e legendas automáticas garantem que os materiais instrucionais sejam claros, com marca, e tornem o aprendizado acessível a um público mais amplo.
A HeyGen pode ajudar a integrar tecnologia em designs curriculares existentes?
Sim, a HeyGen facilita a integração de tecnologia de ponta no design curricular, permitindo que você crie facilmente conteúdo em vídeo com avatares de IA. Os vídeos podem ser exportados em vários formatos de proporção, tornando-os versáteis para diferentes plataformas e apoiando atividades práticas.