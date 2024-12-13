O HeyGen fornece edição de linha do tempo em camadas múltiplas para controle detalhado, juntamente com edição baseada em texto para ajustar sua narrativa de vídeo diretamente do roteiro. Utilize controles de precisão para elementos como suporte a legendas e aproveite ferramentas com IA como remoção de fundo e redimensionamento de vídeo para alcançar um resultado polido e profissional.