




Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo de treinamento corporativo de 90 segundos destinado a departamentos de RH e funcionários, focando em aprimorar habilidades de produtividade dos funcionários e desenvolvimento profissional, apresentado com uma estética visual profissional e envolvente e utilizando avatares de IA do HeyGen para um apresentador consistente.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo informativo de 45 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas e líderes de equipe, introduzindo cursos abrangentes de treinamento em produtividade profissional e habilidades básicas de negócios, com um estilo visual dinâmico incorporando mídia de estoque e aprimorado por legendas/captions do HeyGen para acessibilidade.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo de dicas rápidas de 30 segundos para estudantes e novos contratados sobre como priorizar tarefas de forma eficaz e aumentar a Produtividade Profissional, utilizando um estilo visual acelerado com templates e cenas do HeyGen para produção rápida.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Como Funcionam os Vídeos de Treinamento em Produtividade

Crie facilmente vídeos de treinamento em produtividade impactantes que aprimoram habilidades profissionais e aumentam a eficiência em toda a sua organização usando as ferramentas inovadoras de IA do HeyGen.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Comece colando seu roteiro de treinamento no HeyGen. Nosso poderoso recurso de texto para vídeo a partir de roteiro transforma seu conteúdo, tornando simples a produção de cursos de treinamento em produtividade profissional envolventes.
2
Step 2
Selecione um Avatar de IA
Escolha entre uma coleção diversificada de avatares de IA para ser o rosto do seu treinamento. Esses apresentadores realistas entregam de forma eficaz o conteúdo de habilidades de produtividade dos funcionários, tornando o aprendizado mais dinâmico.
3
Step 3
Adicione Narrações e Legendas
Enriqueça seu vídeo com geração de narração profissional e garanta acessibilidade com legendas/captions geradas automaticamente. Transmita claramente estratégias essenciais de gestão do tempo para seu público.
4
Step 4
Exporte Seu Treinamento
Finalize e exporte seus vídeos de treinamento de alta qualidade. Utilize redimensionamento de proporção e exportações para se ajustar perfeitamente a qualquer plataforma, garantindo que seu valioso conteúdo alcance um público amplo de forma eficiente.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Compartilhe Dicas Rápidas de Produtividade

Crie rapidamente vídeos e clipes curtos e envolventes de IA para redes sociais, compartilhando habilidades e dicas essenciais de produtividade com um público amplo.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de cursos de treinamento em produtividade profissional?

O HeyGen simplifica significativamente a criação de cursos de treinamento em produtividade profissional ao utilizar avatares de IA e tecnologia de texto para vídeo. Isso permite transformar roteiros em vídeos de treinamento envolventes de forma eficiente, tornando cursos online de alta qualidade e materiais de aprendizagem acessíveis para habilidades de desenvolvimento profissional.

Quais recursos o HeyGen oferece para personalizar o treinamento em produtividade para o desenvolvimento de funcionários?

O HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que você personalize o treinamento de habilidades de produtividade dos funcionários com o logotipo e as cores da sua empresa. Você pode facilmente adicionar legendas/captions e integrar mídia de estoque relevante para criar conteúdo impactante de habilidades de desenvolvimento profissional que ajuda os funcionários a priorizar tarefas de forma eficaz.

O HeyGen pode ajudar a criar uma biblioteca de vídeos de treinamento em produtividade sob demanda?

Absolutamente, o HeyGen capacita as organizações a construir uma biblioteca abrangente de vídeos de treinamento sob demanda com facilidade. Utilizando geração de texto para vídeo e narração, você pode produzir rapidamente diversos vídeos de treinamento em produtividade cobrindo habilidades básicas essenciais de negócios e técnicas de gestão do tempo.

Quão versátil é o HeyGen para cobrir diversos tópicos de produtividade pessoal e profissional?

O HeyGen é excepcionalmente versátil, apoiando a criação de vídeos de treinamento em uma ampla gama de tópicos de produtividade pessoal e profissional. Seus templates, cenas e avatares de IA tornam simples abordar assuntos como gestão de estresse, saúde mental e priorização eficaz de tarefas.

