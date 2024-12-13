Gerador de Vídeo de Treinamento de Produtividade: Escale o Aprendizado

Crie vídeos de treinamento envolventes em minutos e escale sua produção de conteúdo usando poderosos recursos de Texto-para-vídeo.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo de integração de 2 minutos projetado para novos funcionários, explicando a cultura da empresa e processos básicos. O estilo visual deve ser acolhedor e convidativo, apresentando "cabeças falantes" profissionais criadas com avatares de IA da HeyGen, complementadas por música de fundo amigável e legendas precisas para garantir acessibilidade e retenção para todos os aprendizes, tornando-o um "vídeo de treinamento" eficaz.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo promocional de 90 segundos direcionado a criadores de conteúdo de e-learning e gerentes de L&D, mostrando como "escalar a criação de vídeos" de forma eficiente. Este vídeo precisa de uma estética visual dinâmica e moderna, usando Templates e cenas personalizáveis da HeyGen para apresentar exemplos de módulos diversos, acompanhado por uma geração de narração confiante e profissional que cativa um público global para iniciativas de "e-learning".
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um segmento instrucional de 45 segundos para profissionais de TI, focando em uma ferramenta avançada de otimização de fluxo de trabalho. O vídeo deve ter um design visual nítido e minimalista e uma narração autoritária e clara gerada por IA, aproveitando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para transformar documentação técnica em conteúdo envolvente, atuando como um prático "gerador de vídeo de treinamento de produtividade".
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeo de Treinamento de Produtividade

Transforme seu conteúdo de treinamento com IA. Crie facilmente vídeos de treinamento de produtividade envolventes usando avatares de IA e capacidades inteligentes de texto-para-vídeo.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando o roteiro do seu conteúdo de treinamento. O gerador de vídeo por IA usará essa capacidade de texto-para-vídeo como base para seu vídeo, transformando suas palavras em uma apresentação dinâmica.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar e Voz de IA
Escolha entre uma seleção diversificada de avatares de IA para representar sua marca. Combine seu avatar com uma geração de narração profissional para transmitir sua mensagem de forma clara e consistente.
3
Step 3
Adicione Visuais e Branding
Enriqueça seu vídeo adicionando visuais relevantes, fundos e elementos de marca. Utilize templates e cenas para projetar conteúdo envolvente que reforça conceitos-chave de produtividade.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Treinamento
Uma vez que seu vídeo esteja perfeito, exporte-o usando o recurso de redimensionamento de proporção e exportações. Seu vídeo de treinamento de produtividade gerado por IA de alta qualidade está agora pronto para ser compartilhado ou integrado em qualquer plataforma de e-learning.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desmistificar Tópicos Complexos de Produtividade

Transforme conceitos de produtividade desafiadores ou técnicos em explicações de vídeo geradas por IA, facilmente digeríveis e visualmente atraentes para os trainees.

Perguntas Frequentes

Como o gerador de vídeo por IA da HeyGen simplifica a criação de conteúdo de treinamento?

A HeyGen utiliza tecnologia avançada de IA para transformar texto em vídeos de treinamento envolventes, com avatares de IA realistas e narrações personalizáveis. Isso simplifica e acelera significativamente a produção de vídeos de treinamento profissionais, reduzindo tanto o tempo quanto o custo.

A plataforma da HeyGen pode integrar-se com sistemas de gestão de aprendizagem (LMS) existentes?

Sim, a HeyGen suporta integração robusta com LMS, incluindo capacidades de exportação SCORM. Isso permite a implantação perfeita de seus vídeos de treinamento gerados por IA dentro de suas plataformas de e-learning atuais, garantindo entrega e rastreamento eficientes de conteúdo.

Quais ferramentas de edição de vídeo estão disponíveis na HeyGen para personalizar vídeos gerados por IA?

A HeyGen oferece uma interface amigável com poderosas ferramentas de edição de vídeo para projetar cenas, adicionar animações, incorporar mídia e utilizar templates pré-construídos. Os usuários podem personalizar visuais e adicionar seu logotipo, criando vídeos polidos sem exigir habilidades extensas de edição de vídeo.

Como a HeyGen pode ajudar organizações a escalar a criação de vídeos para programas de treinamento e integração diversos?

A HeyGen capacita organizações a escalar rapidamente a criação de vídeos atuando como um poderoso gerador de texto-para-vídeo. Ela permite a produção rápida de conteúdo envolvente para treinamento de novos contratados, guias de produtos e outras necessidades de treinamento profissional, facilitando a criação e atualização de vídeos em vários idiomas.

