Gerador de Vídeo de Treinamento de Produtividade: Escale o Aprendizado
Crie vídeos de treinamento envolventes em minutos e escale sua produção de conteúdo usando poderosos recursos de Texto-para-vídeo.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Crie um vídeo de integração de 2 minutos projetado para novos funcionários, explicando a cultura da empresa e processos básicos. O estilo visual deve ser acolhedor e convidativo, apresentando "cabeças falantes" profissionais criadas com avatares de IA da HeyGen, complementadas por música de fundo amigável e legendas precisas para garantir acessibilidade e retenção para todos os aprendizes, tornando-o um "vídeo de treinamento" eficaz.
Produza um vídeo promocional de 90 segundos direcionado a criadores de conteúdo de e-learning e gerentes de L&D, mostrando como "escalar a criação de vídeos" de forma eficiente. Este vídeo precisa de uma estética visual dinâmica e moderna, usando Templates e cenas personalizáveis da HeyGen para apresentar exemplos de módulos diversos, acompanhado por uma geração de narração confiante e profissional que cativa um público global para iniciativas de "e-learning".
Desenvolva um segmento instrucional de 45 segundos para profissionais de TI, focando em uma ferramenta avançada de otimização de fluxo de trabalho. O vídeo deve ter um design visual nítido e minimalista e uma narração autoritária e clara gerada por IA, aproveitando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para transformar documentação técnica em conteúdo envolvente, atuando como um prático "gerador de vídeo de treinamento de produtividade".
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Escalar Conteúdo de Treinamento e E-learning.
Expanda rapidamente sua biblioteca de cursos de treinamento de produtividade, tornando conteúdo educacional de alta qualidade acessível a um público mais amplo.
Elevar o Engajamento e Retenção no Treinamento.
Implante vídeos dinâmicos, impulsionados por IA, com avatares realistas para melhorar significativamente a participação dos aprendizes e a retenção de conhecimento em módulos de produtividade.
Perguntas Frequentes
Como o gerador de vídeo por IA da HeyGen simplifica a criação de conteúdo de treinamento?
A HeyGen utiliza tecnologia avançada de IA para transformar texto em vídeos de treinamento envolventes, com avatares de IA realistas e narrações personalizáveis. Isso simplifica e acelera significativamente a produção de vídeos de treinamento profissionais, reduzindo tanto o tempo quanto o custo.
A plataforma da HeyGen pode integrar-se com sistemas de gestão de aprendizagem (LMS) existentes?
Sim, a HeyGen suporta integração robusta com LMS, incluindo capacidades de exportação SCORM. Isso permite a implantação perfeita de seus vídeos de treinamento gerados por IA dentro de suas plataformas de e-learning atuais, garantindo entrega e rastreamento eficientes de conteúdo.
Quais ferramentas de edição de vídeo estão disponíveis na HeyGen para personalizar vídeos gerados por IA?
A HeyGen oferece uma interface amigável com poderosas ferramentas de edição de vídeo para projetar cenas, adicionar animações, incorporar mídia e utilizar templates pré-construídos. Os usuários podem personalizar visuais e adicionar seu logotipo, criando vídeos polidos sem exigir habilidades extensas de edição de vídeo.
Como a HeyGen pode ajudar organizações a escalar a criação de vídeos para programas de treinamento e integração diversos?
A HeyGen capacita organizações a escalar rapidamente a criação de vídeos atuando como um poderoso gerador de texto-para-vídeo. Ela permite a produção rápida de conteúdo envolvente para treinamento de novos contratados, guias de produtos e outras necessidades de treinamento profissional, facilitando a criação e atualização de vídeos em vários idiomas.