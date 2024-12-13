Criador de Vídeos de Treinamento: Crie Conteúdo Envolvente

Gere vídeos de treinamento de funcionários de alta qualidade e custo-benefício mais rapidamente com texto para vídeo a partir de roteiro, perfeito para equipes de L&D otimizarem a produção.

Crie um vídeo envolvente de 60 segundos voltado para equipes de L&D, mostrando como elas podem facilmente produzir vídeos atraentes para treinamento de funcionários. O estilo visual deve ser limpo e profissional, apresentando um avatar de IA amigável que apresenta informações-chave, complementado por uma narração clara e encorajadora. Destaque a capacidade de "avatares de IA" do HeyGen para dar vida aos roteiros sem precisar de atores.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um tutorial de 45 segundos projetado para treinadores técnicos, demonstrando a rápida criação de vídeos de treinamento especializados. Esta peça de criador de vídeos de treinamento deve utilizar um estilo visual instrucional com gravações de tela e gráficos anotados, acompanhados por uma "Geração de narração" precisa e informativa em um tom neutro. A narrativa enfatiza a simplificação de procedimentos complexos para uma transferência de conhecimento eficaz.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo promocional conciso de 30 segundos direcionado a pequenos empresários, ilustrando os benefícios econômicos de gerar conteúdo de treinamento de funcionários de alta qualidade. A estética visual deve ser animada e dinâmica, usando "Modelos e cenas" para montar rapidamente um visual profissional, acompanhado por uma narração energética e persuasiva. Este vídeo deve transmitir como as empresas podem economizar tempo e recursos enquanto criam experiências de aprendizado impactantes.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo polido de 60 segundos para especialistas em marketing e comunicação interna, demonstrando o poder do HeyGen como um gerador de vídeos de IA. A abordagem visual deve ser altamente adaptável, mostrando diversos casos de uso com transições suaves e sobreposições de texto profissionais, enquanto aproveita o "Texto para vídeo a partir de roteiro" para transformar conteúdo escrito em narrativas de vídeo envolventes com uma voz sofisticada. O objetivo é enfatizar a transformação de qualquer roteiro em um vídeo dinâmico sem esforço.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Treinamento

Produza vídeos de treinamento profissionais e envolventes com IA, economizando tempo e recursos para suas equipes de L&D.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Desenvolva seu conteúdo de treinamento escrevendo ou colando um roteiro. Nossas capacidades de texto para vídeo podem transformar seu texto diretamente em um vídeo, servindo como base para sua lição.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione entre uma variedade de avatares de IA ou crie seu próprio apresentador de IA personalizado para representar sua marca e entregar seu conteúdo de treinamento de forma eficaz.
3
Step 3
Adicione uma Narração
Gere narrações de IA com som natural em vários idiomas para aprimorar seu vídeo e cativar seu público com uma narração clara e envolvente.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Uma vez que seu vídeo esteja completo, exporte-o no formato de proporção desejado. Compartilhe facilmente seu conteúdo de treinamento profissional em toda a sua organização ou integre-o ao seu LMS.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Clarifique Treinamentos Técnicos Complexos

Transforme assuntos complexos, como tópicos técnicos, em vídeos educacionais facilmente digeríveis e altamente eficazes.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de treinamento envolventes?

O HeyGen utiliza avatares de IA e modelos ricos de vídeos de treinamento para ajudá-lo a criar vídeos de treinamento envolventes sem esforço. Você pode personalizar seu vídeo com cenas animadas e roteiros dinâmicos, garantindo que seu conteúdo de treinamento de funcionários seja atraente para qualquer equipe de L&D.

Quais recursos de IA o HeyGen oferece para desenvolver vídeos de treinamento?

O HeyGen fornece recursos avançados de IA, como avatares de IA realistas e narrações de IA naturais, para simplificar a criação de seus vídeos de treinamento. Nosso gerador de vídeos de IA torna simples transformar roteiros em conteúdo profissional rapidamente.

Posso personalizar facilmente os modelos de vídeo de treinamento no HeyGen?

Sim, o HeyGen oferece uma ampla gama de modelos de vídeo de treinamento personalizáveis. Você pode ajustar facilmente cenas animadas, integrar elementos da sua marca e refinar o roteiro para corresponder perfeitamente aos seus objetivos de treinamento de funcionários.

Como o HeyGen apoia iniciativas globais de treinamento de funcionários?

O HeyGen apoia iniciativas globais com seu recurso eficiente de Traduções com 1 Clique, permitindo que você localize seus vídeos de treinamento para diversos públicos. Essa capacidade garante que seu conteúdo de treinamento de funcionários seja acessível e eficaz em todo o mundo, aprimorando o compartilhamento de conhecimento.

