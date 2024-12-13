Crie um vídeo envolvente de 60 segundos voltado para equipes de L&D, mostrando como elas podem facilmente produzir vídeos atraentes para treinamento de funcionários. O estilo visual deve ser limpo e profissional, apresentando um avatar de IA amigável que apresenta informações-chave, complementado por uma narração clara e encorajadora. Destaque a capacidade de "avatares de IA" do HeyGen para dar vida aos roteiros sem precisar de atores.

Gerar Vídeo