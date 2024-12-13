Criador de Vídeos de Apresentação de Produto: Crie Demos Envolventes

Produza facilmente apresentações de produto profissionais com geração de narração por AI e modelos fáceis de usar.

Produza um vídeo conciso de 1 minuto de apresentação do produto, projetado para novos usuários de software e equipes de integração de clientes, destacando as funcionalidades principais com um estilo visual limpo e informativo e uma narração animada e clara gerada por AI da HeyGen. Este vídeo deve ressaltar a facilidade de uso do produto, guiando novos usuários passo a passo em sua experiência inicial.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva uma demonstração abrangente de 2 minutos do produto, voltada para equipes de vendas apresentando a potenciais clientes B2B, com visuais profissionais e elegantes que incorporam gravações de tela dinâmicas dos recursos principais. Enriqueça a narrativa com imagens de apoio retiradas da extensa biblioteca de mídia/estoque da HeyGen, garantindo um estilo de áudio demonstrativo que destaca o valor do produto.
Prompt de Exemplo 2
Crie uma demonstração interativa precisa de 90 segundos para desenvolvedores, suporte técnico e usuários avançados, detalhando um recurso específico e complexo do produto com uma apresentação visual e de áudio calma e passo a passo. Garanta clareza utilizando a capacidade de legendas da HeyGen para explicar jargões técnicos e sobreposições de texto na tela, aproveitando os aspectos de AI do produto.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de produto envolvente de 45 segundos para equipes de marketing e gerentes de produto que precisam de atualizações rápidas, adotando um estilo visual moderno e acelerado com transições dinâmicas para destacar rapidamente novos recursos. Aproveite os diversos modelos e cenas da HeyGen para agilizar a criação, garantindo que o resultado final seja um exemplo atraente de criador de vídeos de produto para consumo rápido.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Apresentação de Produto

Crie facilmente apresentações de produto envolventes e informativas com ferramentas alimentadas por AI, transformando recursos complexos em demonstrações claras e compartilháveis.

1
Step 1
Grave ou Carregue Seu Material do Produto
Comece capturando seu produto em ação com gravações de tela ou carregando mídia existente diretamente na HeyGen.
2
Step 2
Adicione Narrações por AI e Explicações
Enriqueça suas apresentações com explicações textuais claras e gere narrações por AI com som natural para guiar seu público.
3
Step 3
Personalize com Marca e Modelos
Aplique as cores e o logotipo exclusivos da sua marca e aproveite modelos de vídeo pré-desenhados para criar uma demo de produto profissional.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo de Apresentação
Produza e compartilhe seu vídeo de apresentação de produto em alta resolução em várias plataformas para alcançar seu público de forma eficaz.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque o Impacto do Produto com Histórias de Sucesso

.

Ilustre os benefícios tangíveis do seu produto criando vídeos AI atraentes que mostram o sucesso e o valor real dos clientes.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de apresentação de produto?

HeyGen é um criador de vídeos de apresentação de produto com tecnologia AI que simplifica a criação de conteúdo com um editor intuitivo de arrastar e soltar. Ele oferece modelos de vídeo profissionais para construir demos de produto atraentes sem habilidades técnicas complexas.

A HeyGen pode incorporar efetivamente gravações de tela em demos de produto?

Sim, a HeyGen permite que você grave sua tela facilmente, proporcionando uma maneira perfeita de integrar gravações de tela em suas demos interativas. Você pode então usar seu editor de vídeo para refinar e produzir conteúdo de vídeo em alta resolução.

Quais recursos avançados tornam a HeyGen um poderoso criador de vídeos de produto?

O criador de vídeos de produto com tecnologia AI da HeyGen aproveita recursos avançados como narração por AI e avatares realistas de AI para transformar roteiros em conteúdo envolvente. Essas capacidades elevam significativamente a qualidade de produção de todas as suas demos de produto.

A HeyGen oferece ferramentas fáceis de usar para editar e compartilhar vídeos?

A HeyGen prioriza a facilidade de uso com sua interface intuitiva, tornando simples editar vídeos e adicionar animações sem esforço. A plataforma também oferece opções convenientes para compartilhar vídeos de forma integrada através de várias integrações, melhorando a colaboração e distribuição.

