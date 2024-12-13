Produza um vídeo conciso de 1 minuto de apresentação do produto, projetado para novos usuários de software e equipes de integração de clientes, destacando as funcionalidades principais com um estilo visual limpo e informativo e uma narração animada e clara gerada por AI da HeyGen. Este vídeo deve ressaltar a facilidade de uso do produto, guiando novos usuários passo a passo em sua experiência inicial.

Gerar Vídeo