Crie um Vídeo Tutorial de Produto Envolvente
Aumente a adoção de usuários e simplifique recursos complexos com vídeos dinâmicos, usando as poderosas capacidades de Texto-para-vídeo do HeyGen.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um "vídeo de demonstração de produto" de 90 segundos para usuários experientes, destacando especificamente nosso novo recurso de automação de fluxo de trabalho. O estilo visual deve ser altamente detalhado, apresentando gravação de tela dinâmica e anotações precisas para destacar funcionalidades chave. Certifique-se de que legendas/captions sejam geradas automaticamente para acessibilidade, proporcionando uma explicação clara e concisa para otimizar seu fluxo de trabalho.
Produza um "vídeo explicativo de produto" de 2 minutos direcionado a líderes de equipe e gerentes de projeto, ilustrando como nossa ferramenta de análise impulsionada por IA simplifica relatórios complexos. O vídeo deve empregar um estilo visual profissional e limpo com sobreposições de infográficos e uma trilha sonora animada, utilizando templates e cenas para montar rapidamente guias passo a passo visualmente atraentes que enfatizam ganhos de eficiência.
Crie um "vídeo tutorial de produto" de 45 segundos voltado para desenvolvedores e administradores técnicos, detalhando o processo de integração de nossa API. O estilo visual e de áudio deve ser nítido e minimalista, incorporando trechos de código e uma geração de narração autoritária para transmitir instruções precisas para uma integração perfeita. Este vídeo simplificará uma configuração tradicionalmente complexa.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente a Integração e Treinamento de Usuários.
Melhore o engajamento do usuário e a retenção de informações em tutoriais e walkthroughs de produto, garantindo uma melhor adoção do produto.
Escale a Criação de Conteúdo Instrucional.
Produza rapidamente inúmeros tutoriais e guias de produto passo a passo para alcançar efetivamente um público e usuários mais amplos.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos tutoriais de produto profissionais?
O HeyGen utiliza IA avançada para otimizar seu fluxo de trabalho de produção de vídeo. Você pode facilmente gerar vídeos tutoriais de produto a partir de roteiros, utilizando avatares de IA e templates pré-construídos, reduzindo significativamente a necessidade de habilidades tradicionais de edição e permitindo a criação eficiente de vídeos tutoriais de software de alta qualidade.
O HeyGen pode aumentar o engajamento do usuário em vídeos de demonstração de produto?
Com certeza. O HeyGen melhora a experiência do usuário ao permitir que você incorpore avatares virtuais de IA e texto dinâmico, tornando seu vídeo de demonstração de produto mais interativo e envolvente. A plataforma também oferece geração robusta de narração e legendas automáticas para garantir uma comunicação clara e acessível para seu público.
Como o HeyGen pode ajudar a manter a consistência da marca em vídeos explicativos de produto?
O HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que você incorpore seu logotipo, cores da marca e fontes personalizadas em seus vídeos explicativos de produto. Com templates e cenas personalizáveis, você pode garantir que cada vídeo esteja perfeitamente alinhado com a identidade da sua marca, criando uma experiência visual coesa.
Quais são as vantagens de usar o HeyGen para criar guias de integração de usuários e passo a passo?
O HeyGen capacita você a criar rapidamente guias de integração de usuários e passo a passo envolventes, simplificando processos complicados. Suas capacidades de texto-para-vídeo, combinadas com legendas automáticas, oferecem conteúdo claro, educativo e envolvente, levando a uma melhor adoção de usuários e retenção de clientes.