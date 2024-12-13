Criador de Vídeos de Produto Online para Criar Vídeos Envolventes Rápido

Crie vídeos de demonstração de produto impressionantes e anúncios de vídeo sem esforço com nosso recurso avançado de texto para vídeo a partir de script.

541/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de demonstração de produto informativo de 45 segundos, voltado para potenciais clientes e entusiastas de tecnologia, explicando como usar um recurso único de um novo aplicativo de software. O vídeo deve ter uma estética visual limpa e moderna, com gravações de tela claras e ponteiros animados, acompanhados por uma narração calma e profissional. Aproveite a geração de narração da HeyGen para garantir explicações cristalinas, tornando simples para qualquer pessoa entender funcionalidades complexas do seu produto.
Prompt de Exemplo 2
Produza um anúncio de vídeo dinâmico de 15 segundos para um novo acessório de moda, especificamente direcionado a usuários de redes sociais e compradores por impulso, com um estilo visual vibrante e acelerado, apresentando cortes rápidos e música da moda. Um avatar de IA energético deve entregar um slogan cativante e destacar o apelo do produto. Este anúncio curto e envolvente pode ser rapidamente produzido usando os avatares de IA da HeyGen para capturar a atenção e gerar interesse imediato em seu produto como um Gerador de Vídeo de Produto por IA.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo explicativo de produto abrangente de 60 segundos para uma solução SaaS B2B, voltado para tomadores de decisão e profissionais de negócios que buscam soluções eficientes. O estilo visual deve ser sofisticado e profissional, empregando gráficos animados e iconografia clara, acompanhado por uma narração autoritária, mas acessível. Ao utilizar os templates e cenas da HeyGen, você pode estruturar eficientemente sua narrativa para comunicar claramente a proposta de valor do seu serviço complexo.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos de Produto Online

Crie rapidamente vídeos de produto envolventes com nossa plataforma online intuitiva, perfeita para demonstrações, anúncios e campanhas de redes sociais.

1
Step 1
Crie Seu Script
Gere seu conteúdo de vídeo aproveitando nossos scripts auto-gerados por IA, ou cole o seu próprio. Nossa plataforma então usa o recurso de texto para vídeo a partir de script para construir suas cenas iniciais.
2
Step 2
Selecione um Template
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de templates de vídeo profissionais e cenas para fornecer uma estrutura visual atraente para a história do seu produto.
3
Step 3
Adicione uma Narração Envolvente
Eleve seu vídeo com uma narração clara e profissional. Utilize nosso recurso de geração de narração para adicionar áudio envolvente que destaque as melhores características do seu produto.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo de produto e use nosso recurso de redimensionamento de proporção e exportações para otimizá-lo para várias plataformas, garantindo que ele fique ótimo em qualquer lugar, desde redes sociais até seu site.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso de Produtos

.

Desenvolva depoimentos de clientes impactantes e vídeos explicativos de produto que destacam o valor no mundo real e constroem confiança com potenciais compradores.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de produto?

A HeyGen é um Gerador de Vídeos de Produto por IA que capacita você a criar vídeos de produto de forma eficiente. Nossa plataforma utiliza IA avançada para simplificar o processo de produção do conceito à conclusão.

Posso personalizar meus vídeos de produto com a HeyGen?

Sim, a HeyGen oferece amplas opções de personalização para garantir que seus vídeos de demonstração de produto se alinhem perfeitamente com sua marca. Utilize nossos diversos templates de vídeo, editor de arrastar e soltar e controles de branding para criar conteúdo único e envolvente.

Quais recursos avançados a HeyGen oferece para vídeos de produto envolventes?

A HeyGen fornece um kit de ferramentas de IA, incluindo geração de narração e scripts auto-gerados por IA para aprimorar seus vídeos explicativos de produto. Esses recursos permitem a criação de narrativas profissionais e atraentes sem gravação manual.

Como a HeyGen pode me ajudar a produzir anúncios de vídeo para redes sociais?

A HeyGen é um criador de vídeos de produto online ideal para gerar anúncios de vídeo de alta qualidade otimizados para plataformas de redes sociais. Com redimensionamento de proporção e opções de exportação rápida, você pode criar conteúdo de vídeo de forma eficiente para várias campanhas.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo