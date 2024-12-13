Gerador de Vídeos de Produto para Vendas de Alta Conversão

Crie vídeos de produto impressionantes com scripts gerados automaticamente por IA para uma criação de conteúdo rápida e de alta conversão.

Desenvolva um vídeo promocional de 30 segundos para um novo gadget tecnológico, direcionado a adotantes precoces e entusiastas de tecnologia. O vídeo deve apresentar um estilo visual moderno e energético com música de fundo animada, destacando rapidamente as características inovadoras do produto. Utilize os 'Templates & cenas' extensivos da HeyGen para agilizar a criação e garantir um 'fluxo de trabalho rápido'.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo conciso de 45 segundos de 'demonstração de produto' explicando a funcionalidade principal de uma nova plataforma SaaS para clientes B2B e potenciais investidores. O estilo visual e de áudio deve ser limpo, informativo e profissional, acompanhado por uma 'geração de narração' clara e autoritária. Incorpore os 'Avatares de IA' da HeyGen para apresentar informações complexas de forma envolvente, simplificando a mensagem geral.
Prompt de Exemplo 2
Crie um anúncio vibrante de 15 segundos para redes sociais de um 'vídeo de produto de ecommerce' que mostre um acessório de moda único, visando capturar a atenção do público da Geração Z em plataformas como TikTok e Instagram. Este vídeo precisa de uma estética dinâmica e visualmente rica com música em alta e cortes rápidos, aproveitando o 'Suporte de biblioteca de mídia/estoque' da HeyGen para visuais cativantes e 'Redimensionamento e exportação de proporção de aspecto' para diversas plataformas.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo instrucional de 60 segundos 'como fazer' demonstrando o processo de montagem de um produto de melhoria doméstica DIY, destinado a consumidores em geral que buscam soluções práticas. O estilo visual deve ser claro, passo a passo e amigável, acompanhado por uma 'geração de narração' calma e orientadora e 'Legendas/legendas' exibidas de forma proeminente para acessibilidade, garantindo uma experiência de usuário perfeita.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Produto

Crie facilmente vídeos de produto atraentes que mostram suas ofertas e envolvem seu público, transformando descrições de produtos em histórias visuais dinâmicas.

1
Step 1
Crie Seu Script ou Comece com um Template
Comece deixando a IA gerar um script a partir dos detalhes do seu produto ou selecione entre uma ampla gama de templates de vídeo personalizáveis para iniciar a criação do seu vídeo.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador de IA
Melhore seu vídeo com um toque profissional selecionando entre diversos Avatares de IA para apresentar seu produto, garantindo uma entrega visual cativante.
3
Step 3
Adicione Visuais e Refine Detalhes
Integre suas fotos de produto e mídia de estoque, personalize elementos de branding e inclua facilmente legendas para garantir que sua mensagem seja acessível e impactante.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Alta Conversão
Uma vez finalizado, exporte seu vídeo em vários formatos e proporções de aspecto, pronto para ser compartilhado em plataformas e começar a gerar engajamento e aumentar as vendas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Mostre Demonstrações de Produto e Depoimentos

.

Crie vídeos de demonstração de produto e depoimentos de clientes envolventes com IA para destacar características, benefícios e construir confiança de forma eficaz.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen ajuda a criar vídeos de produto atraentes que envolvem o público?

A HeyGen capacita você a criar vídeos de produto dinâmicos e memoráveis usando IA. Aproveite nossos templates prontos, Avatares de IA e ativos criativos para contar uma narrativa envolvente que converte o público de forma eficaz.

Os Avatares de IA da HeyGen são adequados para demonstrações de produto fotorrealistas?

Sim, a HeyGen oferece uma seleção diversificada de Avatares de IA fotorrealistas que podem apresentar de forma eficaz as características e benefícios do seu produto. Esses Avatares melhoram seus vídeos explicativos de produto e garantem visuais claros e detalhados.

Quais recursos a HeyGen oferece para simplificar e personalizar a criação de vídeos de produto?

A HeyGen simplifica o processo de criação de conteúdo com ferramentas de edição intuitivas de arrastar e soltar e uma vasta biblioteca de templates personalizáveis. Você pode facilmente adicionar efeitos visuais, imagens significativas e trilhas sonoras perfeitas para produzir vídeos de produto cativantes.

A HeyGen oferece geração de scripts com IA e narrações com som humano para vídeos de produto?

Absolutamente. A HeyGen possui scripts gerados automaticamente por IA para iniciar seu processo criativo para vídeos de produto. Você também pode utilizar nossas narrações com som humano em mais de 50 idiomas para comunicar efetivamente a mensagem do seu produto com uma trilha sonora perfeita.

