Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de alta qualidade de 45 segundos direcionado a adotantes precoces e clientes B2B, anunciando uma reformulação significativa do produto. Utilize um estilo visual elegante e profissional com transições dinâmicas de cenas dos templates e cenas do HeyGen. Um avatar de IA confiante apresentará, explicando as vantagens estratégicas e novas capacidades, tornando-o efetivamente um vídeo de demonstração de produto de primeira linha.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo vibrante de 15 segundos para redes sociais para nossos seguidores, detalhando uma melhoria de produto menor, mas impactante. Este vídeo visualmente atraente deve ser rápido, utilizando diversas mídias de estoque da biblioteca de mídia/apoio de estoque do HeyGen, combinado com legendas concisas na tela alimentadas pelas legendas/captions do HeyGen. Garanta que o redimensionamento de proporção e exportações o tornem pronto para várias plataformas, alcançando uma criação de vídeo dinâmica.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de produto de 60 segundos para desenvolvedores e usuários avançados, oferecendo uma explicação detalhada de um novo fluxo de trabalho complexo. O estilo visual deve ser limpo e didático, com um tom informativo. Use avatares de IA do HeyGen para demonstrar claramente cada etapa, acompanhado por uma explicação precisa de texto para vídeo a partir do script, garantindo uma atualização completa do produto.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Atualização de Produto

Gere rapidamente vídeos de atualização de produto envolventes para destacar novos recursos e manter seu público informado e engajado com nosso gerador de vídeo intuitivo de IA.

1
Step 1
Crie Seu Script
Escreva ou cole seu script de atualização de produto para definir a narrativa. Nossa IA transformará seu texto em conteúdo de vídeo envolvente usando Texto-para-vídeo a partir do script.
2
Step 2
Escolha Seus Visuais
Selecione entre uma variedade de templates de vídeo ou incorpore um avatar de IA para apresentar sua atualização. Personalize a cena com seus ativos visuais e de branding.
3
Step 3
Adicione Narrações e Legendas
Enriqueça seu vídeo com geração de narração de som natural em vários idiomas. Adicione automaticamente legendas/captions para garantir acessibilidade e clareza para seus espectadores.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo de atualização de produto e aproveite o redimensionamento de proporção e exportações para obtê-lo no formato desejado. Compartilhe seu vídeo profissionalmente produzido em todas as plataformas.

Casos de Uso

Aprimore o Treinamento de Recursos de Produto

Melhore a compreensão e retenção de novos recursos de produto para equipes internas ou usuários criando vídeos de treinamento envolventes e informativos.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos de atualização de produto envolventes?

O HeyGen capacita você a produzir vídeos de atualização de produto dinâmicos e envolventes sem esforço. Com seu gerador de vídeo intuitivo de IA, você pode facilmente destacar novos recursos e melhorias, garantindo que seu público permaneça informado e animado sobre seu produto. Esta plataforma simplifica a criação de vídeos, permitindo que você se concentre em sua mensagem e gere vídeos rapidamente.

O HeyGen oferece Avatares de IA para gerar vídeos de produto envolventes?

Sim, o HeyGen possui Avatares de IA avançados que podem dar vida aos seus vídeos de produto. Você pode combinar Avatares de IA realistas com narrações profissionais, aprimorando sua narrativa em vídeo e tornando suas demonstrações de produto mais interativas e envolventes. Essa capacidade transforma a forma como você cria vídeos.

Quais ferramentas criativas o HeyGen oferece para agilizar a criação de vídeos?

O HeyGen oferece um conjunto abrangente de ferramentas criativas para agilizar seu fluxo de trabalho de criação de vídeos. Utilize uma ampla gama de templates de vídeo, aproveite a assistência na escrita de scripts e enriqueça seu conteúdo com uma rica biblioteca de mídia de estoque, narrações e legendas automáticas, tudo dentro de um editor de arrastar e soltar fácil de usar.

Posso manter a consistência e acessibilidade da minha marca com vídeos criados no HeyGen?

Absolutamente. O HeyGen fornece controles de branding robustos para garantir que seus vídeos estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua empresa. Você pode facilmente incorporar seu logotipo, cores da marca e adicionar legendas automáticas para criar vídeos acessíveis e visualmente atraentes que reforçam a consistência da marca em todos os seus vídeos de marketing.

