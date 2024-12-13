Gerador de Atualizações de Produto: Anuncie Novas Funcionalidades Rapidamente

Gere atualizações de produto envolventes em minutos. Use o Text-to-video from script para comunicar claramente as funcionalidades e aumentar o engajamento dos usuários.

Produza um vídeo dinâmico de 45 segundos voltado para gerentes de produto e equipes de marketing ocupados, mostrando como o gerador de atualizações de produto transforma informações secas em anúncios visualmente atraentes. O estilo visual deve ser animado e moderno, com animações sutis, complementado por uma narração amigável e profissional, e utilizar efetivamente o "Media library/stock support" da HeyGen para integrar elementos visuais ou multimídia relevantes que comuniquem as atualizações de forma clara.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo narrativo de 60 segundos para desenvolvedores de software e redatores técnicos, demonstrando como apresentar notas de lançamento de forma criativa. O vídeo deve apresentar um estilo visual limpo e ilustrativo com um tom conversacional e informativo, entregue por um "avatar AI" da HeyGen, transformando atualizações complexas em uma história facilmente digerível usando modelos pré-desenhados.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo promocional energético de 30 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas e desenvolvedores independentes, destacando as extensas opções de personalização disponíveis para suas atualizações de produto. O estilo visual deve ser brilhante e altamente personalizado, aprimorado por uma narração calorosa e encorajadora, enfatizando a rapidez com que os usuários podem personalizar seus anúncios usando os diversos "Templates & scenes" da HeyGen para combinar perfeitamente com a identidade de sua marca.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo explicativo de 50 segundos para equipes de sucesso do cliente e gerentes de comunicação interna, ilustrando como notas de lançamento em texto simples podem ser transformadas em conteúdo de vídeo profissional e impactante. O vídeo deve adotar uma estética clara e concisa com transições suaves e um narrador confiante, focando no poder do recurso "Text-to-video from script" da HeyGen para comunicar atualizações de forma clara e eficiente.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Seu Gerador de Atualizações de Produto

Crie facilmente anúncios de atualização de produto envolventes e notas de lançamento com nosso gerador alimentado por AI, economizando tempo e aumentando o engajamento dos usuários.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Atualização
Comece inserindo suas informações principais, como novas funcionalidades ou correções de bugs, em nossa interface intuitiva. Nosso Gerador de Texto AI então cria um roteiro atraente para seus anúncios de atualização de produto, garantindo clareza e precisão.
2
Step 2
Escolha Seus Visuais
Selecione entre uma variedade diversificada de modelos e cenas para representar visualmente sua atualização de produto. Esses layouts pré-desenhados ajudam você a mostrar efetivamente novas funcionalidades e melhorias de desempenho.
3
Step 3
Adicione Elementos Envolventes
Enriqueça sua atualização com avatares AI que transmitem sua mensagem de forma profissional. Aproveite as opções de personalização, como controles de branding, para alinhar a atualização com a identidade da sua marca e comunicar atualizações claramente.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo de atualização de produto com geração de narração profissional e, em seguida, exporte seu anúncio polido para todos os seus próximos lançamentos de produtos através dos canais de comunicação.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Melhore Apresentações de Produto e Onboarding

Crie apresentações interativas em vídeo alimentadas por AI para novas funcionalidades, melhorando a compreensão e adoção do usuário durante o onboarding.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar meus anúncios de atualização de produto com visuais?

O HeyGen transforma seus "Anúncios de Atualização de Produto" em conteúdo de vídeo envolvente, aproveitando "avatares AI", "Text-to-video from script" e "Geração de narração". Esses "elementos visuais ou multimídia" são cruciais para capturar o "engajamento do usuário" e transmitir claramente "novas funcionalidades" ou "melhorias de desempenho".

Quais modelos estão disponíveis para gerar notas de lançamento rapidamente?

O HeyGen oferece uma variedade de "modelos" e cenas especificamente projetados para um "gerador de notas de lançamento de produto", tornando o processo altamente "economizador de tempo". Esses layouts pré-desenhados ajudam você a "comunicar atualizações claramente" e de forma eficiente, seja para "correções de bugs" ou "lançamentos de produtos" significativos.

O Gerador de Texto AI do HeyGen pode ajudar a comunicar novas funcionalidades de forma eficaz?

Com certeza, o "Gerador de Texto AI" integrado do HeyGen auxilia na criação de roteiros atraentes para suas "Notas de Lançamento", garantindo que você "comunique atualizações claramente" e profissionalmente. Esse recurso ajuda a articular "novas funcionalidades" e seus benefícios, agilizando todo o seu processo de anúncio.

O HeyGen oferece opções de personalização para atualizações de produto com marca?

Sim, o HeyGen oferece robustas "Opções de Personalização" e "Controles de Branding" para alinhar seus vídeos do "gerador de atualizações de produto" com a identidade da sua empresa. Você pode facilmente incorporar seu logotipo, cores da marca e elementos visuais específicos para "comunicar atualizações claramente" e de forma consistente.

