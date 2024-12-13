Criador de Vídeos Tutoriais de Produto: Crie Demonstrações Envolventes Rápido

Transforme rapidamente roteiros em vídeos dinâmicos de demonstração de produto com narração poderosa gerada por IA.

Produza um vídeo dinâmico de demonstração de produto de 45 segundos direcionado a potenciais clientes nas redes sociais, destacando um novo recurso de software. O estilo visual deve ser elegante e moderno, com textos envolventes na tela, complementados por uma música de fundo animada e contemporânea e uma narração clara e entusiástica gerada por IA. Utilize os avatares de IA da HeyGen para apresentar o produto, garantindo que a mensagem seja concisa e atraente para compartilhamento nas redes sociais.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo tutorial abrangente de 60 segundos voltado para novos usuários, detalhando o processo inicial de configuração de um dispositivo complexo. O vídeo deve adotar um estilo visual limpo e instrutivo, com imagens claras do produto e sobreposições animadas, acompanhado por uma narração calma e informativa gerada por IA. Aproveite o recurso de texto para vídeo da HeyGen para construir essas instruções passo a passo e inclua legendas para acessibilidade, tornando-o um criador de vídeos tutoriais de produto eficaz.
Prompt de Exemplo 2
Imagine um vídeo conciso de 30 segundos projetado para profissionais de negócios ocupados, com o objetivo de ilustrar um benefício chave do nosso software através de um problema e solução do mundo real. O estilo visual deve ser polido e moderno, integrando imagens e gráficos profissionais, tudo apoiado por uma narração confiante e clara gerada por IA. Os modelos e cenas da HeyGen podem ser instrumentais na criação rápida deste vídeo de demonstração de produto atraente, garantindo que sua mensagem ressoe efetivamente para um tutorial de produto conciso.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo interno amigável e informativo de 40 segundos projetado para novos funcionários, delineando um Procedimento Operacional Padrão (SOP) crucial para entrada de dados. O estilo visual deve ser limpo e prático, apresentando gravações de tela e sobreposições de texto concisas, acompanhado por uma narração calorosa e encorajadora gerada por IA. Esta documentação em vídeo pode ser facilmente adaptada usando o redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen para várias plataformas internas, garantindo treinamento consistente entre as equipes.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Criador de Vídeos Tutoriais de Produto

Crie facilmente vídeos tutoriais de produto profissionais com IA, transformando instruções complexas em guias visuais envolventes que educam e capacitam seu público.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo ou Escolha um Modelo
Comece redigindo suas instruções passo a passo ou selecione um modelo de vídeo pré-desenhado para iniciar seu tutorial. Este passo fundamental garante clareza e estrutura para sua demonstração de produto.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA e Narração
Selecione um avatar de IA expressivo para apresentar seu tutorial. Em seguida, gere uma narração gerada por IA com som natural diretamente do seu roteiro, garantindo uma narração profissional e consistente ao longo do vídeo.
3
Step 3
Aplique a Marca e Adicione Legendas
Aprimore seu vídeo aplicando o logotipo e as cores da sua marca. Adicione automaticamente legendas precisas para melhorar a acessibilidade e a compreensão de todos os espectadores, tornando suas instruções fáceis de seguir.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Tutorial
Finalize seu vídeo tutorial de produto exportando-o no formato e proporção desejados. Compartilhe facilmente seu vídeo de alta qualidade em várias plataformas, comunicando efetivamente o uso do produto ao seu público.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Demonstrações Rápidas de Produto para Redes Sociais

Gere rapidamente vídeos curtos de demonstração de produto atraentes e clipes para compartilhamento e engajamento eficazes em plataformas de redes sociais.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos tutoriais de produto envolventes?

A HeyGen é um avançado criador de vídeos de produto com IA que simplifica a criação de vídeos tutoriais de produto de alta qualidade. Nossa plataforma de IA generativa permite transformar roteiros em guias visuais atraentes com facilidade, perfeitos para instruções passo a passo e documentação em vídeo.

A HeyGen oferece Avatares de IA e narrações personalizadas para vídeos de demonstração de produto?

Sim, a HeyGen fornece uma seleção diversificada de Avatares de IA e opções de narração geradas por IA para aprimorar seus vídeos de demonstração de produto. Essa capacidade adiciona um toque profissional e personalizado, tornando sua experiência com software de criação de vídeos perfeita.

Quais ferramentas a HeyGen oferece para criar vídeos de demonstração de produto facilmente?

A HeyGen oferece modelos intuitivos e um editor de vídeo online fácil de usar com uma interface de arrastar e soltar, tornando-se um excelente criador de vídeos tutoriais. Você pode criar vídeos de demonstração de produto profissionais de forma eficiente, sem necessidade de experiência prévia em edição de vídeo.

A HeyGen pode ajudar com legendas e compartilhamento em redes sociais para documentação em vídeo?

Com certeza. A HeyGen gera automaticamente legendas para sua documentação em vídeo, garantindo acessibilidade e maior alcance. Uma vez que seu vídeo esteja completo, você pode prepará-lo facilmente para compartilhamento em redes sociais, maximizando seu impacto.

