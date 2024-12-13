Produza um vídeo dinâmico de demonstração de produto de 45 segundos direcionado a potenciais clientes nas redes sociais, destacando um novo recurso de software. O estilo visual deve ser elegante e moderno, com textos envolventes na tela, complementados por uma música de fundo animada e contemporânea e uma narração clara e entusiástica gerada por IA. Utilize os avatares de IA da HeyGen para apresentar o produto, garantindo que a mensagem seja concisa e atraente para compartilhamento nas redes sociais.

