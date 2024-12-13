Gerador de Vídeo Tutorial de Produto: Crie Guias Práticos e Envolventes

Produza tutoriais de produto envolventes instantaneamente com poderosas capacidades de texto-para-vídeo a partir de script.

Crie um vídeo conciso de 1 minuto demonstrando como configurar um novo projeto em nosso avançado software de gerenciamento de projetos, direcionado a proprietários de pequenas empresas e gerentes de TI que precisam de guias rápidos e profissionais. O estilo visual deve ser limpo e funcional, com um avatar de AI explicando claramente cada etapa, acompanhado por uma narração gerada com voz calma e autoritária que garante clareza e precisão ao longo do vídeo tutorial do produto.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo explicativo de 90 segundos projetado para novos usuários de software e equipes de suporte ao cliente, detalhando o recurso de colaboração multiusuário de nossa plataforma. A estética deve ser envolvente e moderna, utilizando Templates e cenas vibrantes e contando com capacidades de texto-para-vídeo a partir de script para agilizar a produção. O áudio deve ser animado e informativo, garantindo uma explicação suave e clara dos recursos avançados deste gerador de vídeo tutorial de AI.
Prompt de Exemplo 2
Produza um tour completo de 2 minutos do produto para vendedores de e-commerce globais, destacando a integração de envio internacional de nossa plataforma. O estilo visual e de áudio deve ser polido e profissional, aproveitando o suporte de biblioteca de mídia/estoque para imagens diversas, enquanto incorpora legendas claras para auxiliar a compreensão em vários idiomas. Esta apresentação do Gerador de Vídeo de Produto de AI deve transmitir confiança e alcance global, tornando recursos complexos acessíveis em todo o mundo.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo de marketing dinâmico de 45 segundos voltado para profissionais de marketing digital e criadores de conteúdo, ilustrando como criar rapidamente um anúncio atraente para redes sociais usando nosso editor de vídeo de arrastar e soltar. O design visual deve ser rápido e visualmente atraente, empregando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para várias plataformas e utilizando suporte de biblioteca de mídia/estoque para enriquecer o conteúdo. O áudio deve ser energético e impactante, destacando a eficiência deste poderoso criador de vídeo de produto para implantação rápida de campanhas.
step previewstep preview
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como funciona um gerador de vídeo tutorial de produto

Crie facilmente tutoriais de produto envolventes e vídeos explicativos com ferramentas impulsionadas por AI, do script à exportação final, aprimorando a compreensão do cliente.

1
Step 1
Crie Seu Script de Vídeo
Comece escrevendo ou colando seu script de tutorial de produto. Nossa plataforma transforma seu texto em um vídeo dinâmico, aproveitando capacidades avançadas de Texto-para-vídeo a partir de script para dar vida às suas instruções.
2
Step 2
Escolha Seus Visuais e Voz
Selecione de uma biblioteca de templates de vídeo profissionais para definir a cena. Personalize ainda mais seu tutorial escolhendo um avatar de AI ou gerando uma narração de AI com som natural para uma narração clara.
3
Step 3
Adicione Marca e Mídia
Aprimore seu tutorial com consistência de marca utilizando controles de Branding para incorporar suas cores e logotipo específicos. Acesse uma vasta biblioteca de mídia/estoque para incluir imagens, vídeos ou música de fundo relevantes.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Revise seu vídeo tutorial de produto concluído. Otimize sua exibição em várias plataformas ajustando a proporção de aspecto, depois exporte no formato desejado, pronto para seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Vídeos Explicativos de Produto Envolventes

Crie vídeos explicativos de produto dinâmicos e tutoriais rápidos para redes sociais, capturando a atenção e aumentando rapidamente a compreensão.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode acelerar a criação de vídeos de produto?

O HeyGen atua como um poderoso "Gerador de Vídeo de Produto de AI", acelerando dramaticamente a produção de "vídeos tutoriais de produto" e "vídeos de marketing" profissionais. Seus "Avatares de AI" integrados e "narrações de AI" permitem a geração rápida de conteúdo sem necessidade de habilidades técnicas extensas.

Quais recursos técnicos o HeyGen oferece para personalizar conteúdo de vídeo?

O HeyGen fornece recursos técnicos robustos para "personalização de marca", incluindo um "editor de arrastar e soltar" para fácil organização e modificação de cenas. Os usuários podem aproveitar diversos "templates de vídeo" e integrar seus elementos de marca para um visual consistente.

O HeyGen pode produzir vídeos explicativos envolventes com elementos animados?

Absolutamente, o HeyGen é um excelente criador de "vídeos explicativos", permitindo que você crie conteúdo dinâmico e envolvente com "Avatares de AI" realistas e "vídeos animados" vibrantes. Você pode transmitir informações complexas de forma clara e concisa através de visuais e narrações atraentes.

O HeyGen facilita a produção de vídeos em vários idiomas?

Sim, o HeyGen capacita os usuários a alcançar um público global para "treinamento de clientes" e outros conteúdos, facilitando a "tradução em mais de 65 idiomas". Combinado com narrações avançadas de "AI", esse recurso garante que seus vídeos sejam acessíveis e impactantes em todo o mundo.

