Absolutamente, a HeyGen oferece amplas opções de personalização de marca para garantir que seus vídeos estejam alinhados com sua identidade. Você pode aproveitar vários modelos de vídeo, incorporar seu logotipo e cores da marca, e utilizar a rica biblioteca de mídia. Além disso, o redimensionamento e exportação de proporção permitem adaptar seu conteúdo para qualquer plataforma.