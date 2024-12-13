criador de vídeos de treinamento de produto: Melhore os Resultados de Aprendizagem

Gere rapidamente guias práticos envolventes e documentação em vídeo para treinamento técnico com modelos personalizáveis.

Imagine criar um vibrante vídeo de treinamento de produto de 30 segundos que cativa instantaneamente pequenos empresários ansiosos para dominar sua mais recente oferta digital. Este vídeo deve apresentar visuais modernos e limpos, narrados por uma voz amigável e clara de IA, demonstrando como os extensos Modelos e cenas da HeyGen permitem a criação rápida de conteúdo sem sacrificar a qualidade ou o impacto.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo informativo de 45 segundos direcionado a equipes de L&D, apresentando uma abordagem inovadora para criar vídeos de treinamento envolventes. O estilo visual deve ser profissional e dinâmico, usando transições suaves entre os pontos principais, enquanto um avatar de IA entrega a mensagem central, destacando como sua presença única pode aumentar significativamente a retenção e interação dos alunos.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo tutorial elegante de 60 segundos voltado para profissionais de marketing que precisam desmistificar recursos complexos de software para seu público. A apresentação visual deve ser clara e concisa, complementando uma narração confiante e autoritária gerada diretamente de um Roteiro detalhado usando a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen, garantindo precisão e tom consistente ao longo do vídeo.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo dinâmico de guia de 30 segundos para freelancers e empreendedores individuais que buscam produzir rapidamente documentação em vídeo eficaz. A estética visual deve ser acelerada e orientada para a ação, enfatizando o texto na tela e aprimorada por Legendas automáticas para máxima acessibilidade, provando que instruções claras e concisas são alcançáveis com esforço mínimo.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos de Treinamento de Produto

Produza facilmente vídeos de treinamento de produto profissionais que envolvem seu público e ampliam suas iniciativas de aprendizado com IA.

1
Step 1
Crie Seu Vídeo a partir de um Roteiro
Comece colando seu roteiro de treinamento de produto na plataforma. A capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen transformará seu texto em conteúdo de vídeo envolvente.
2
Step 2
Selecione e Personalize Seu Avatar de IA
Escolha de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para atuar como seu apresentador de produto. Personalize sua aparência e voz para combinar com o estilo da sua marca e entregar sua mensagem de forma eficaz.
3
Step 3
Adicione Narrações Dinâmicas e Mídia
Enriqueça seu vídeo adicionando narrações dinâmicas usando nosso recurso de geração de narração, ou faça upload do seu próprio áudio. Integre mídia de estoque ou suas próprias imagens de produto para maior clareza.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seus Vídeos de Treinamento
Finalize seu vídeo de treinamento de produto ajustando as proporções, depois exporte em alta definição. Compartilhe facilmente seus vídeos de treinamento concluídos em todas as suas plataformas preferidas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Informações Complexas de Produto

Transforme recursos de produto complexos e guias técnicos em vídeos fáceis de entender, melhorando a compreensão para todos os treinandos.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode servir como criador de vídeos de treinamento de produto?

A HeyGen capacita você a criar vídeos de treinamento de produto atraentes com facilidade. Aproveite nossos Avatares de IA e uma variedade de modelos para transformar seus roteiros em conteúdo envolvente, simplificando significativamente o processo de criação de vídeos de treinamento profissionais.

Quais recursos a HeyGen oferece para criar vídeos de treinamento eficazes?

Como uma plataforma de vídeo de IA abrangente, a HeyGen oferece recursos robustos para vídeos de treinamento eficazes, incluindo Narrações de IA, gravação de tela e a capacidade de combinar vários elementos para documentação em vídeo detalhada. Isso simplifica seu fluxo de trabalho de criação de conteúdo.

A HeyGen pode ajudar equipes de L&D a desenvolver treinamento de conformidade ou integração de funcionários?

Com certeza, a HeyGen é ideal para equipes de L&D que buscam otimizar o conteúdo para treinamento de conformidade e integração de funcionários. Utilize nossos diversos Avatares de IA e modelos personalizáveis para produzir rapidamente materiais de treinamento consistentes e de alta qualidade para sua equipe.

Como a HeyGen simplifica o processo de edição de vídeo para conteúdo de treinamento?

A HeyGen simplifica o processo de edição de vídeo ao permitir a geração de texto-para-vídeo diretamente do seu roteiro. Nossa plataforma intuitiva atua como um poderoso Editor de Vídeo, adicionando automaticamente elementos como narrações de IA e legendas, tornando tarefas complexas de edição mais simples.

