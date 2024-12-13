Gerador de Vídeos de Treinamento de Produto: Crie Cursos Envolventes

Crie facilmente conteúdo de vídeo envolvente para equipes de L&D com nossos avatares de IA, transformando documentação complexa em treinamento fácil de digerir.

Crie um vídeo de treinamento de produto envolvente de 45 segundos para equipes de L&D voltado para novos contratados, destacando um recurso de software empolgante. O estilo visual deve ser elegante e moderno, utilizando animações limpas e texto na tela para destacar funcionalidades chave, complementado por uma narração animada e profissional. Demonstre como os avatares de IA da HeyGen podem entregar esse conteúdo de vídeo envolvente, trazendo personalidade ao treinamento enquanto explicam claramente etapas complexas.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenhe um guia de 60 segundos para clientes existentes, explicando uma função de produto menos utilizada, mas poderosa. O estilo visual deve combinar gravações de tela nítidas com transições dinâmicas, garantindo que cada etapa seja fácil de seguir, acompanhada por uma narração calma e instrutiva. Utilize o recurso de texto-para-vídeo da HeyGen a partir do roteiro para gerar rapidamente a narração e inclua legendas automáticas para melhorar a acessibilidade e compreensão para todos os espectadores, servindo como excelente documentação em vídeo.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo teaser dinâmico de 30 segundos para funcionários, anunciando um próximo módulo de treinamento de produto abrangente. O estilo visual deve ser energético e visualmente rico, incorporando visuais impressionantes da biblioteca de mídia/suporte de estoque da HeyGen, juntamente com música de fundo empolgante e uma narração impactante. Aproveite os Templates e cenas pré-desenhados para montar rapidamente esse conteúdo de vídeo envolvente, criando expectativa para a experiência completa de treinamento e agilizando a produção de vídeos de treinamento.
Prompt de Exemplo 3
Crie uma atualização de vídeo concisa de 40 segundos para equipes de suporte, abordando uma FAQ comum do produto ou uma recente mudança menor de recurso. O estilo visual deve ser profissional e direto, focando em sobreposições de texto claras e gráficos que destacam informações críticas, acompanhados por uma narração conversacional, mas autoritária. Garanta que o vídeo possa ser facilmente adaptado para várias plataformas usando o recurso de redimensionamento de proporção de aspecto e exportações da HeyGen, permitindo atualizações rápidas e fáceis em todos os canais de comunicação interna para essas FAQs.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Treinamento de Produto

Crie facilmente vídeos de treinamento de produto envolventes e eficazes com IA, simplificando a criação de conteúdo para equipes de L&D e capacitando sua força de trabalho.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando seu conteúdo de treinamento. Nossa plataforma transforma seu texto em um vídeo dinâmico com sugestões inteligentes de cenas usando Texto-para-vídeo a partir do roteiro.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Escolha de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para representar seus instrutores ou adicione elementos de marca e mídia de fundo para aprimorar seu treinamento.
3
Step 3
Aplique Narrações e Legendas
Gere narrativas com som natural usando geração avançada de narração e garanta acessibilidade para todos os aprendizes adicionando legendas automáticas.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo escolhendo o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações desejadas, depois compartilhe facilmente seu conteúdo de treinamento de alta qualidade com sua equipe ou público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Rápidamente Atualizações de Produto e Microaprendizagens

.

Produza rapidamente clipes de vídeo curtos e envolventes e atualizações para manter seu conteúdo de treinamento de produto atual e acessível.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos de treinamento de produto envolventes?

A HeyGen capacita equipes de L&D e criadores a gerar vídeos de treinamento de produto de alta qualidade usando IA. Aproveite nossos Avatares de IA e narrações de IA para produzir conteúdo de vídeo envolvente de forma eficiente, transformando informações complexas em tutoriais fáceis de entender.

Quais recursos a HeyGen oferece para conteúdo de vídeo personalizado?

A HeyGen oferece diversos Avatares de IA e um poderoso gerador de voz de IA, permitindo que você crie visuais personalizados e impressionantes. Basta inserir seus prompts de texto para gerar áudio sincronizado e cabeças falantes dinâmicas, tornando seus vídeos mais impactantes.

A HeyGen facilita a produção de guias e documentação em vídeo?

Sim, a HeyGen simplifica significativamente a criação de guias e documentação em vídeo por meio de uma plataforma de vídeo de IA intuitiva. Utilize Templates pré-construídos e um Editor fácil de usar para agilizar a produção de seus vídeos de treinamento, garantindo atualizações rápidas e consistentes.

Como a HeyGen transforma texto em vídeos profissionais?

O inovador gerador de texto-para-vídeo da HeyGen converte seus roteiros em vídeos profissionais com facilidade. Nossa plataforma combina narrações sofisticadas de IA com cenas personalizáveis, permitindo que você produza rapidamente conteúdo de vídeo de alta qualidade sem precisar de experiência extensa em produção.

