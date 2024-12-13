Criador de Vídeos Teaser de Produto: Crie Promos Envolventes Rápido

Lance teasers de produtos impressionantes instantaneamente com ferramentas de edição em AI e modelos personalizáveis, aproveitando o poderoso Texto para vídeo a partir de roteiro da HeyGen.

Crie um vídeo dinâmico de 1 minuto direcionado a startups antenadas em tecnologia, mostrando como o criador de vídeos teaser da HeyGen pode rapidamente transformar conceitos em promos cativantes. O estilo visual deve ser elegante e moderno, com cortes rápidos e gravações de tela da interface do usuário da HeyGen, complementados por uma trilha sonora eletrônica animada e uma narração profissional explicando o poder do texto para vídeo a partir de um roteiro para criação de conteúdo eficiente.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo conciso de 90 segundos para proprietários de pequenas empresas e gerentes de marketing, ilustrando o processo fácil de criar teasers de produtos impressionantes usando os modelos personalizáveis da HeyGen. Empregue um estilo visual claro e envolvente com foco em demonstrar o editor de arrastar e soltar, acompanhado por uma narração amigável e música de fundo inspiradora que enfatiza como os usuários podem facilmente aproveitar os Modelos e cenas da HeyGen.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo tutorial de 2 minutos voltado para equipes de marketing globais e criadores de conteúdo que alcançam públicos diversos, destacando as capacidades avançadas das narrações em AI e legendas em AI da HeyGen. O estilo visual deve ser profissional e acessível, mostrando diferentes opções de idioma e legendagem precisa, com áudio apresentando várias vozes distintas em AI e música de fundo internacional sutil, demonstrando os recursos robustos de Geração de Narração e Legendas/legendas da HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo vibrante de 45 segundos para profissionais de marketing de mídia social e produtores de conteúdo digital, revelando como a HeyGen pode converter facilmente imagens estáticas em conteúdo de vídeo envolvente usando texto para vídeo em AI. O estilo visual deve ser dinâmico e criativo, com transições rápidas e sobreposições de texto impactantes, definido para música enérgica e moderna com narração rápida para demonstrar como o Texto para vídeo a partir de roteiro e Suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen simplificam a reutilização de conteúdo.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Teaser de Produto

Crie facilmente vídeos teaser de produto cativantes com AI, projetados para chamar a atenção e gerar engajamento para o lançamento do seu próximo produto.

1
Step 1
Selecione um Modelo ou Comece do Zero
Escolha entre uma variedade de modelos personalizáveis projetados para teasers de produto impactantes, ou comece do zero e aproveite a capacidade de texto para vídeo da HeyGen inserindo simplesmente seu roteiro.
2
Step 2
Adicione Sua Mídia de Produto e Roteiro
Faça upload de suas imagens de produto e clipes de vídeo, depois insira seu roteiro. Nossa plataforma suporta uma biblioteca de mídia livre de royalties para ativos adicionais e pode gerar narrações com som natural.
3
Step 3
Aplique Ferramentas de Edição em AI
Aprimore seu teaser com ferramentas de edição em AI para gerar automaticamente legendas precisas e garantir que sua mensagem seja clara e acessível para todos os espectadores.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Teaser
Finalize seu vídeo, utilize o redimensionamento de proporção para otimizar para várias plataformas de mídia social e exporte em alta definição. Sua criação de criador de vídeo promo está pronta para causar impacto.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque o Valor do Produto através do Sucesso

.

Crie vídeos em AI convincentes mostrando clientes satisfeitos, efetivamente destacando o valor comprovado e os benefícios do seu produto.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de um vídeo teaser em AI?

A HeyGen torna a criação de vídeos teaser de produtos fácil usando capacidades avançadas de texto para vídeo em AI. Basta inserir seu roteiro, e nossas ferramentas de edição em AI gerarão conteúdo profissional com narrações em AI e avatares.

Quais opções de personalização estão disponíveis para meus vídeos teaser de produto na HeyGen?

A HeyGen oferece ampla personalização para seus teasers de produto, incluindo um editor de arrastar e soltar e modelos personalizáveis. Você pode facilmente aplicar o logotipo e as cores da sua marca para garantir uma mensagem consistente em todos os seus esforços de marketing.

A HeyGen pode adicionar automaticamente legendas e vozes aos meus vídeos teaser?

Absolutamente, a HeyGen integra legendas em AI e narrações em AI diretamente no seu fluxo de trabalho, simplificando a produção de vídeos. Nosso mecanismo de texto para fala gera automaticamente narrações envolventes para seus teasers de produto, aumentando a acessibilidade e o alcance.

A HeyGen fornece uma biblioteca de mídia para aprimorar o conteúdo dos vídeos teaser?

Sim, a HeyGen possui uma biblioteca de mídia abrangente e livre de royalties, permitindo que você melhore facilmente seus vídeos teaser de produto com diversos ativos de estoque. Você também pode fazer upload de sua própria mídia e exportar em vários formatos de proporção para diferentes plataformas de mídia social.

