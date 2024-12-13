O Criador Definitivo de Vídeos de Suporte ao Produto para Empresas
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Produza um vídeo de 45 segundos voltado para usuários existentes, explicando uma atualização recente de recurso para um aplicativo SaaS complexo, aproveitando os Modelos e cenas do HeyGen para um layout dinâmico. O estilo visual e de áudio deve ser envolvente e moderno, utilizando cortes rápidos de filmagens de arquivo para destacar os principais benefícios e uma narração amigável e informativa.
Desenvolva um vídeo curto de 30 segundos para usuários globais fornecendo uma dica técnica rápida para otimizar uma configuração de dispositivo, garantindo máxima acessibilidade. O estilo visual deve ser direto e minimalista, focando em instruções claras na tela, aprimoradas por legendas automáticas geradas pelo HeyGen, com uma narração neutra e orientadora.
Desenhe um vídeo de treinamento de 2 minutos especificamente para equipes de suporte interno, detalhando o lançamento de um novo recurso avançado para um software empresarial. O estilo visual deve ser altamente profissional e detalhado, usando visuais claros para ilustrar etapas complexas. Uma narração personalizada gerada com o recurso de Geração de Narração do HeyGen deve guiar o espectador por cada etapa complexa, garantindo compreensão completa, e o vídeo deve ser exportado em múltiplas proporções para diferentes plataformas.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o engajamento e a retenção de treinamento de produto com IA.
Eleve tutoriais de produto e integração com vídeos impulsionados por IA para aumentar o engajamento e a retenção do cliente.
Crie cursos abrangentes de produto e alcance mais usuários.
Desenvolva cursos extensivos de produto e guias detalhados de instruções para educar de forma eficiente uma base de clientes global.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de suporte ao produto?
O HeyGen capacita os usuários a criar facilmente vídeos de suporte ao produto atraentes usando recursos avançados de IA, incluindo geração de texto-para-vídeo e avatares de IA realistas, simplificando todo o processo de produção de vídeo.
Quais recursos avançados de IA o HeyGen oferece para edição de vídeo?
O HeyGen utiliza recursos avançados de IA, como avatares de IA realistas e poderosas capacidades de texto-para-fala, permitindo uma edição de vídeo eficiente e criação de conteúdo personalizado sem software tradicional complexo.
O HeyGen pode ser usado para vários tipos de vídeos de produto além do suporte?
Absolutamente. O HeyGen é uma solução versátil de produção de vídeo, oferecendo uma ampla gama de modelos e controles de marca para criar vídeos de produto envolventes para marketing, vendas e propósitos de treinamento de forma eficiente.
É necessária experiência técnica em edição de vídeo para usar o HeyGen?
Não, o HeyGen possui um editor intuitivo de arrastar e soltar projetado para facilidade de uso, permitindo que qualquer pessoa crie vídeos de alta qualidade sem experiência prévia em edição de vídeo ou treinamento extenso.