Criador de Vídeos de Início Rápido de Produto: Crie Demos Rápidas

Transforme suas ideias em vídeos de produto de IA cativantes instantaneamente com nosso recurso avançado de Texto para vídeo a partir de roteiro.

536/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de demonstração de produto profissional de 45 segundos direcionado a profissionais de marketing que precisam destacar recursos complexos de forma eficaz. O estilo visual deve ser elegante e moderno, com narração clara e concisa, trazida à vida pelos "avatares de IA" realistas da HeyGen para adicionar um toque humano à apresentação, explicando aspectos sutis do produto usando vídeos de produto de IA envolventes.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo promocional dinâmico de 15 segundos para gerentes de mídias sociais que desejam anunciar uma venda relâmpago ou um novo recurso. Este vídeo curto e impactante requer um ritmo acelerado, música moderna e sobreposições de texto em negrito, facilmente gerados usando o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" da HeyGen para transformar uma breve cópia de anúncio em uma narrativa visual envolvente para as redes sociais.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo explicativo informativo de 60 segundos para gerentes de produto articularem os principais benefícios e casos de uso do produto para um público mais amplo. A estética visual deve ser clara e utilizar animações simples, acompanhadas por um tom amigável e autoritário, produzido de forma eficaz com a capacidade de "Geração de narração" da HeyGen para transmitir a mensagem principal de forma distinta através de um vídeo animado conciso.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Início Rápido de Produto

Crie vídeos de produto profissionais e envolventes com IA, do conceito à conclusão, aumentando a visibilidade e o impacto da sua marca.

1
Step 1
Escolha Seu Ponto de Partida
Selecione entre modelos de vídeo profissionais ou cole seu roteiro para começar a gerar seu vídeo de produto com facilidade.
2
Step 2
Adicione os Detalhes do Seu Produto
Utilize o editor de arrastar e soltar para incorporar sua marca, imagens e vídeos do produto, criando uma demonstração de produto visualmente atraente.
3
Step 3
Gere Narrações Envolventes
Aprimore sua explicação do produto com uma fala de som natural usando nossa geração avançada de narração, dando vida ao seu vídeo de produto de IA.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo animado, depois exporte-o em vários formatos e proporções, pronto para ser compartilhado em todos os seus canais de marketing.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimore a Integração e Treinamento de Produto

.

Aproveite a IA para criar guias de início rápido de produto intuitivos e vídeos explicativos, melhorando a compreensão e retenção do usuário.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de produto envolventes de forma rápida e eficiente?

A HeyGen capacita os usuários a criar vídeos de produto profissionais e envolventes com facilidade. Nossa plataforma intuitiva utiliza avatares de IA, um editor de arrastar e soltar e uma rica biblioteca de modelos de vídeo para simplificar o processo criativo, permitindo que você produza promoções de marketing impressionantes ou vídeos explicativos de produto em minutos.

Quais opções de personalização a HeyGen oferece para meus vídeos de demonstração de produto com a marca?

A HeyGen oferece extensas opções de personalização para garantir que seus vídeos de demonstração de produto estejam perfeitamente alinhados com sua marca. Você pode facilmente integrar seu logotipo e cores da marca, utilizar nossa biblioteca de mídia para imagens de arquivo e gráficos ricos, e até mesmo incorporar vídeos animados e efeitos visuais para uma experiência verdadeiramente única e com a marca.

A HeyGen pode gerar narrações e roteiros com som natural para minhas promoções de marketing de produto?

Sim, a HeyGen utiliza tecnologia avançada de IA para agilizar a criação de promoções de marketing de produto de alta qualidade. Nossa plataforma pode gerar narrações com som natural e até mesmo auxiliar na geração de roteiros com IA a partir de texto, tornando o processo de criação de texto para vídeo eficiente e criativamente robusto.

Como a HeyGen suporta vários formatos para compartilhar meus vídeos de início rápido de produto em diferentes plataformas?

A HeyGen garante que seus vídeos de início rápido de produto estejam prontos para qualquer plataforma, suportando vários formatos de exportação e proporções. Você pode facilmente salvar e compartilhar seus vídeos como arquivos MP4, perfeitos para campanhas de mídia social, vídeos de produtos de e-commerce ou qualquer necessidade de produção de vídeo online.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo