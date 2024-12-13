Desenvolva um vídeo conciso de 1 minuto explicando as etapas complexas de um novo processo de integração de software, direcionado para equipes internas de engenharia e novos contratados. O estilo visual deve ser limpo e técnico, incorporando gravações de tela e diagramas animados, complementados por uma narração precisa e informativa. Aproveite a robusta geração de narração e a capacidade de texto para vídeo do HeyGen para articular claramente cada estágio do processo do produto para vídeos internos eficazes de instruções.

