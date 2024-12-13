Criador de Vídeos de Processo de Produto: Criação com IA

Transforme roteiros em vídeos envolventes de processos de produto sem esforço com criação de vídeo alimentada por IA e capacidades dinâmicas de texto para vídeo.

Desenvolva um vídeo conciso de 1 minuto explicando as etapas complexas de um novo processo de integração de software, direcionado para equipes internas de engenharia e novos contratados. O estilo visual deve ser limpo e técnico, incorporando gravações de tela e diagramas animados, complementados por uma narração precisa e informativa. Aproveite a robusta geração de narração e a capacidade de texto para vídeo do HeyGen para articular claramente cada estágio do processo do produto para vídeos internos eficazes de instruções.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo de demonstração de produto atraente de 45 segundos destacando os recursos principais de um gadget em lançamento, voltado para potenciais clientes nas redes sociais. A estética visual deve ser elegante e dinâmica, com imagens vibrantes do produto e transições suaves, acompanhadas por uma trilha sonora contemporânea e animada e um apresentador avatar de IA envolvente. Utilize os modelos e cenas pré-desenhados do HeyGen e avatares de IA para gerar rapidamente um Vídeo de Produto de IA que capture a atenção.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo detalhado de 90 segundos sobre os protocolos de segurança avançados da nossa última atualização de plataforma, destinado a usuários experientes em tecnologia e profissionais de TI. O estilo visual deve ser autoritário e orientado por dados, usando gráficos claros na tela, visualizações de dados e legendas automáticas para terminologia técnica, tudo apresentado com uma narrativa calma e especializada. Os recursos de criação de vídeo e legendas/captions alimentados por IA do HeyGen garantirão que todas as informações complexas sejam transmitidas com precisão e acessibilidade.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um tutorial rápido de 30 segundos demonstrando uma dica inteligente de produtividade usando nosso software de criação de vídeos de produto, otimizado para várias plataformas de redes sociais. O vídeo precisa de um fluxo visual rápido e envolvente com tipografia moderna e prompts vibrantes na tela, apoiado por música de fundo em alta. Garanta o alcance máximo aproveitando o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações do HeyGen e modelos e cenas para rápida adaptação e apresentação profissional em diferentes canais.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos de Processo de Produto

Transforme sem esforço seus processos de produto em vídeos envolventes com uma plataforma intuitiva alimentada por IA, projetada para clareza e impacto.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Utilize a capacidade de texto para vídeo a partir de roteiro para gerar rapidamente um roteiro claro e profissional que descreva seu processo de produto.
2
Step 2
Selecione um Modelo
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de modelos e cenas otimizados para demonstrações de produtos, fornecendo uma base visual para seu vídeo.
3
Step 3
Adicione Elementos de IA
Integre avatares de IA e gere narração natural para articular seus passos de produto com um toque humano, mostrando a criação de vídeo alimentada por IA.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Finalize seu projeto e use o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para compartilhar seu produto de criador de vídeo polido em várias plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Clipes Explicativos de Produto Rápidos

Desenvolva vídeos curtos e envolventes para mostrar recursos e processos de produtos nas redes sociais, aprimorando sua presença digital sem esforço.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de processo de produto usando IA?

A plataforma de criação de vídeos alimentada por IA do HeyGen transforma roteiros em vídeos envolventes de processos de produto sem esforço. Aproveite avatares de IA e capacidades de texto para vídeo para gerar demonstrações de produtos e vídeos explicativos de alta qualidade sem edição complexa.

Posso criar vídeos de demonstração de produto profissionais rapidamente com o HeyGen?

Absolutamente. O HeyGen serve como um gerador intuitivo de vídeos de produto com IA, oferecendo um editor de arrastar e soltar e extensos modelos. Isso permite que você produza rapidamente demonstrações de produtos profissionais e vídeos de instruções para várias plataformas, incluindo redes sociais.

Quais opções de personalização estão disponíveis para a marcação dos meus vídeos de produto no HeyGen?

O HeyGen oferece controles abrangentes de marca, permitindo que você incorpore seu logotipo, cores da marca e fontes personalizadas em seus vídeos de produto. Isso garante consistência e uma aparência profissional para todo o seu conteúdo de storytelling em vídeo e marketing de vídeo para e-commerce.

O HeyGen suporta diferentes formatos de vídeo e proporções de aspecto para várias plataformas?

Sim, o HeyGen suporta várias proporções de aspecto e opções de exportação, tornando-o ideal para criação de vídeos para trabalho em diferentes canais. Adapte facilmente seus vídeos para redes sociais, comunicação interna ou incorporação em sites, garantindo uma apresentação ideal.

