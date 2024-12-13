Crie um vídeo de apresentação de produto de 60 segundos, especificamente projetado para equipes de vendas que visam potenciais clientes B2B. O estilo visual deve ser elegante e profissional, com animações nítidas e destaques de texto na tela, complementados por uma trilha sonora energética e motivacional. Utilize a capacidade "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen para transformar rapidamente sua narrativa de vendas em uma apresentação polida, garantindo que sua mensagem seja entregue de forma clara e persuasiva.

