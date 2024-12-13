Criador de Vídeos de Apresentação de Produto Crie Apresentações Vencedoras com AI

Aumente as vendas e garanta financiamento sem esforço usando avatares de AI para vídeos de apresentação profissional.

Crie um vídeo de apresentação de produto de 60 segundos, especificamente projetado para equipes de vendas que visam potenciais clientes B2B. O estilo visual deve ser elegante e profissional, com animações nítidas e destaques de texto na tela, complementados por uma trilha sonora energética e motivacional. Utilize a capacidade "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen para transformar rapidamente sua narrativa de vendas em uma apresentação polida, garantindo que sua mensagem seja entregue de forma clara e persuasiva.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um poderoso vídeo de apresentação para investidores de 90 segundos para garantir financiamento para sua startup, direcionado a capitalistas de risco e investidores-anjo. O estilo visual e de áudio deve transmitir confiança e inovação, com uma estética sofisticada e minimalista e uma narração autoritária. Mostre sua visão usando os "Avatares de AI" do HeyGen, trazendo um toque humano profissional à sua apresentação em vídeo sem a necessidade de filmagens complexas.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo explicativo envolvente de 45 segundos demonstrando os recursos principais de um novo produto de software, destinado a novos usuários e visitantes do site. O estilo visual deve ser limpo, amigável e fácil de seguir, incorporando gravações de tela claras e gráficos de ponteiro animados, acompanhados por uma narração calorosa e informativa. Garanta máxima acessibilidade e compreensão aproveitando o recurso "Legendas" do HeyGen para todo o conteúdo falado.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo dinâmico de apresentação de AI de 30 segundos para uma campanha de marketing, direcionado a profissionais criativos e proprietários de pequenas empresas que buscam gerar rapidamente conteúdo impactante. O design visual deve ser moderno e vibrante, com transições rápidas de cena e elementos de marca, sublinhados por uma trilha sonora contemporânea e animada. Comece com um layout pré-desenhado dos "Templates & scenes" do HeyGen para agilizar seu processo de criação e garantir uma estética de alta qualidade.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Apresentação de Produto

Transforme suas ideias de produto em vídeos de apresentação envolventes sem esforço. Nossa plataforma intuitiva ajuda você a criar vídeos de apresentação para investidores e vendas que se destacam.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro ou Importe Conteúdo
Comece escrevendo seu roteiro de apresentação de produto ou simplesmente carregue seus slides de PowerPoint existentes. Nosso recurso de texto para vídeo a partir de roteiro permite que você gere conteúdo envolvente rapidamente, estabelecendo a base para um vídeo persuasivo.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais e Avatar de AI
Escolha entre uma variedade de templates & scenes para representar melhor seu produto. Aumente o engajamento adicionando um avatar de AI para apresentar sua proposta, trazendo um toque humano ao seu vídeo sem precisar se gravar.
3
Step 3
Personalize com Marca e Voz
Aplique seus controles de marca exclusivos, incluindo logotipos e cores, para manter a consistência. Melhore a clareza com geração de narração e adicione automaticamente legendas para tornar sua apresentação de produto acessível e profissional para todos os espectadores.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua Apresentação Profissional
Uma vez que seu vídeo esteja polido, exporte facilmente sua apresentação de produto final em vários formatos e proporções. Seu vídeo de alta qualidade agora está pronto para ser compartilhado com investidores, clientes ou equipes internas em qualquer plataforma.

Casos de Uso

Mostre o Valor do Produto com Depoimentos

Aproveite vídeos de AI para compartilhar histórias de sucesso de clientes poderosas, construindo credibilidade e reforçando os benefícios do seu produto.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar meus vídeos de apresentação de produto?

O HeyGen capacita você a criar vídeos de apresentação de produto envolventes usando tecnologia avançada de AI. Aproveite avatares de AI dinâmicos e narrações realistas de texto para fala para transformar suas ideias em apresentações de vídeo atraentes que capturam a atenção para suas demonstrações de produto.

Quais recursos criativos o HeyGen oferece para apresentações em vídeo?

O HeyGen oferece um conjunto abrangente de ferramentas criativas, incluindo modelos de vídeo personalizáveis e avatares de AI realistas. Você pode facilmente gerar roteiros e utilizar animações de texto dinâmicas para criar apresentações de vídeo atraentes, perfeitas para vídeos de apresentação para investidores ou vídeos explicativos.

Posso converter meu pitch deck existente em um vídeo com o HeyGen?

Absolutamente, o HeyGen permite que você transforme facilmente seu pitch deck em uma apresentação de vídeo profissional. Converta seu PPT em vídeo de forma integrada, integre kits de marca personalizados e escolha entre vários modelos de vídeo para criar uma história visual envolvente para seu público.

Como o HeyGen ajuda a criar vídeos de apresentação de vendas profissionais?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos de apresentação de vendas de alto impacto com suas ferramentas de edição alimentadas por AI. Adicione facilmente legendas automáticas, utilize diversas narrações de texto para fala e exporte seus vídeos profissionais polidos como arquivos MP4, garantindo comunicação clara e aumentando o engajamento para suas apresentações de vendas.

