Criador de Vídeos de Onboarding de Produto: Simplifique as Jornadas dos Usuários
Automatize a criação de vídeos de onboarding envolventes com os modelos personalizáveis do HeyGen, garantindo uma experiência de usuário sem complicações e sem necessidade de habilidades.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo profissional de 60 segundos para onboarding de funcionários, direcionado a departamentos de RH que buscam otimizar seu treinamento. Este vídeo deve apresentar um avatar de IA envolvente introduzindo as principais políticas e valores da empresa, com uma voz tranquilizadora e profissional, tudo criado de forma fácil usando os avatares de IA do HeyGen para aumentar o impacto geral dos vídeos de treinamento e fornecer uma voz de marca consistente.
Crie um vídeo 'como fazer' conciso de 30 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas que precisam entender rapidamente um recurso específico do produto. Empregue um estilo visual dinâmico com gravações de tela rápidas e destaques animados, apoiados por uma geração de narração animada criada dentro do HeyGen, explicando etapas complexas com áudio simples e envolvente, tornando-o uma solução ideal de software de vídeo explicativo.
Desenhe um vídeo promocional inspirador de 90 segundos para equipes de marketing explorando o potencial criativo de uma plataforma de criação de vídeos com IA. Mostre a versatilidade da plataforma através de uma variedade de modelos e cenas personalizáveis, demonstrando diversas aplicações desde depoimentos de clientes até comunicações internas, com uma narração autoritária e música de fundo cinematográfica, destacando o robusto recurso de Modelos & cenas do HeyGen para geração automatizada de vídeos.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Expanda Seu Treinamento de Onboarding.
Crie vídeos abrangentes de onboarding de produto e funcionários de forma eficiente, alcançando mais aprendizes.
Aumente o Engajamento no Onboarding.
Impulsione maior engajamento e retenção de conhecimento para novos usuários e funcionários com IA.
Perguntas Frequentes
Como posso criar vídeos de onboarding de produto facilmente com o HeyGen?
O HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos de onboarding de produto impactantes, mesmo que você não tenha experiência prévia em edição de vídeo. Sua interface intuitiva e modelos personalizáveis permitem uma geração rápida e profissional de vídeos automatizados, tornando você um criador de vídeos de onboarding de produto em minutos.
Quais recursos de IA o HeyGen oferece para geração automatizada de vídeos?
O HeyGen utiliza IA generativa avançada para fornecer avatares de IA realistas e narrações sofisticadas de IA, transformando texto em conteúdo de vídeo atraente. Esta poderosa plataforma de criação de vídeos com IA simplifica seu fluxo de produção, facilitando a geração automatizada de vídeos sem complicações.
Posso personalizar a marca dos meus vídeos de onboarding de clientes no HeyGen?
Absolutamente, o HeyGen oferece amplos controles de branding, permitindo que você integre o logotipo, cores e fontes da sua empresa diretamente nos seus vídeos. Você pode selecionar entre uma variedade de modelos personalizáveis para garantir a consistência da marca em todo o seu conteúdo de vídeo de onboarding de clientes.
Além do onboarding, que outros tipos de vídeos de treinamento o HeyGen pode me ajudar a fazer?
O HeyGen é um software versátil de vídeo explicativo que permite criar uma variedade de conteúdos educacionais, incluindo vídeos detalhados de como fazer e vídeos de treinamento envolventes. Aproveite suas capacidades para criar guias visuais claros e eficazes para onboarding de funcionários ou qualquer propósito de treinamento interno.