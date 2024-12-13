Desbloqueie o Crescimento com Nosso Gerador de Vídeos de Integração de Produtos

Crie vídeos de integração envolventes sem esforço e aumente a retenção de usuários com capacidades inteligentes de Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Crie um tutorial de 30 segundos para um gerador de vídeos de integração de produtos voltado para novos usuários de software, com visuais brilhantes e convidativos e uma narração amigável e animada por IA. Destaque a facilidade de começar com Modelos e cenas pré-desenhados para impulsionar a criação de seus vídeos.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um guia de vídeos de integração de 45 segundos para proprietários de pequenas empresas implementando novo software, utilizando visuais profissionais e limpos e um avatar de IA calmo e autoritário para demonstrar as principais etapas de configuração. Enfatize como os avatares de IA aumentam o engajamento e a clareza em seu treinamento.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo promocional de 60 segundos mostrando as capacidades de uma poderosa ferramenta de criação de vídeos para equipes de marketing que buscam produção rápida de conteúdo. Empregue gráficos dinâmicos e modernos e uma narração clara e concisa gerada diretamente de um roteiro usando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe uma mensagem de integração personalizada de 30 segundos para clientes de e-commerce após sua primeira compra, com visuais quentes e personalizados e uma narração suave e útil. Foque em tornar sua primeira experiência perfeita com o poder da geração avançada de Narração.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona Seu Gerador de Vídeos de Integração de Produtos

Crie facilmente vídeos de integração de produtos envolventes que guiam os usuários com clareza e profissionalismo, preparando-os para o sucesso desde o primeiro dia.

1
Step 1
Escolha Seu Ponto de Partida
Selecione entre uma variedade de modelos de vídeo prontos ou comece com uma tela em branco para combinar perfeitamente com o estilo da sua marca e a jornada única do produto.
2
Step 2
Adicione Seu Conteúdo e Roteiro
Crie narrativas envolventes adicionando seu roteiro, que pode ser instantaneamente convertido em vídeo usando texto-para-vídeo, ou faça upload de seus próprios visuais para mostrar os recursos do produto.
3
Step 3
Aplique um Acabamento Profissional
Utilize nosso gerador de voz por IA para narrações claras e profissionais, e integre facilmente a identidade da sua marca através de cores e logotipos personalizados.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Integração
Finalize sua obra-prima com redimensionamento de proporção de aspecto e exporte seus vídeos de integração de alta qualidade, prontos para educar e engajar seus novos usuários em todas as plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Ilustre o Valor e o Impacto do Produto

Desenvolva vídeos de IA atraentes para demonstrar o valor real do seu produto, complementando a integração ao reforçar os benefícios e inspirar o uso contínuo.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de integração envolventes rapidamente?

HeyGen é um avançado gerador de vídeos por IA que oferece uma ampla gama de modelos de vídeo prontos e modelos animados, tornando-o um eficiente criador de vídeos de integração. Você pode personalizar facilmente esses recursos para produzir vídeos de integração de produtos de alta qualidade que cativam seu público.

Quais recursos de IA o HeyGen oferece para gerar vídeos de treinamento dinâmicos?

HeyGen aproveita poderosas capacidades de IA, incluindo avatares de IA realistas e um robusto conversor de texto para fala, para gerar vídeos de treinamento dinâmicos. Essa tecnologia permite uma geração de narração perfeita para seu conteúdo de integração de usuários e funcionários, aumentando o engajamento.

Posso personalizar a identidade visual dos meus vídeos de demonstração de produtos com o HeyGen?

Absolutamente. O HeyGen fornece controles abrangentes de branding, permitindo que você integre seu logotipo específico e cores da marca em cada vídeo. Isso garante que seus vídeos de demonstração de produtos, integração de clientes e projetos de criador de vídeos de integração virtual mantenham uma identidade de marca consistente e profissional.

O HeyGen é uma ferramenta versátil de criação de vídeos para diferentes tipos de conteúdo de integração?

Sim, o HeyGen é uma ferramenta de criação de vídeos altamente versátil, perfeita para gerar várias formas de vídeos de integração, incluindo integração de usuários, integração de clientes e integração de funcionários. Seus recursos, como gravação de tela inteligente, aprimoram ainda mais a criação de vídeos detalhados de demonstração de produtos e vídeos de treinamento.

