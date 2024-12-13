Sim, o HeyGen é uma ferramenta de criação de vídeos altamente versátil, perfeita para gerar várias formas de vídeos de integração, incluindo integração de usuários, integração de clientes e integração de funcionários. Seus recursos, como gravação de tela inteligente, aprimoram ainda mais a criação de vídeos detalhados de demonstração de produtos e vídeos de treinamento.