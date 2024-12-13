Criador de Vídeos de Notícias de Produto: Crie Atualizações Envolventes Rápido

Transforme notícias de produtos em vídeos de marketing envolventes sem esforço. Com texto para vídeo impulsionado por IA, simplifique a criação de conteúdo para redes sociais.

Desenvolva um vídeo de notícias de produto de 45 segundos para aspirantes a empreendedores de tecnologia, com gráficos de movimento vibrantes e uma trilha sonora animada e futurista, utilizando a capacidade de texto para vídeo do HeyGen para transformar rapidamente anúncios de produtos em conteúdo envolvente.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo de marketing conciso de 30 segundos voltado para gerentes de e-commerce ocupados, apresentando um novo produto com visuais limpos e minimalistas e uma trilha sonora profissional e calma, aproveitando os templates e cenas do HeyGen para garantir consistência de marca e produção rápida de vídeos de produtos.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo de 60 segundos projetado para pequenos empresários em busca de soluções de software, estrelando um avatar de IA amigável que entrega informações claras e concisas com uma narração calorosa e encorajadora, potencializado pelos avatares de IA e geração de narração do HeyGen para dar vida a ideias complexas.
Prompt de Exemplo 3
Gere uma atualização de vídeo de notícias de 15 segundos para profissionais de marketing de mídia social, apresentando desenvolvimentos de última hora do setor com um estilo visual direto e dinâmico e um design de som envolvente, incorporando o suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para acesso instantâneo a visuais e sons relevantes.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Notícias de Produto

Crie vídeos de notícias de produtos cativantes que ressoam com seu público e impulsionam o engajamento, tudo dentro de uma plataforma poderosa e intuitiva.

1
Step 1
Selecione Seu Template de Vídeo
Comece escolhendo entre uma coleção diversificada de templates de vídeo profissionais especificamente projetados para notícias de produtos envolventes. Isso fornece uma base sólida para sua história.
2
Step 2
Personalize com Avatares de IA
Dê vida às suas notícias de produtos selecionando e personalizando avatares de IA para narrar sua mensagem, adicionando um toque humano profissional e envolvente ao seu vídeo.
3
Step 3
Enriqueça com Mídia Rica
Enriqueça seu vídeo carregando seus próprios ativos de produto ou explorando nossa vasta biblioteca de mídia de estoque para articular visualmente os recursos e benefícios do seu produto.
4
Step 4
Publique e Compartilhe Sua Criação
Uma vez que seu vídeo de notícias de produto esteja perfeito, exporte-o como um arquivo MP4 e compartilhe-o sem esforço em seus canais de redes sociais e outras plataformas para alcançar seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Vídeos de Histórias de Sucesso de Clientes

Transforme depoimentos de clientes em vídeos dinâmicos de IA, mostrando o valor do produto e construindo confiança de forma eficaz.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de produtos envolventes rapidamente?

O HeyGen capacita você a criar vídeos de produtos profissionais de forma eficiente, aproveitando avatares de IA e capacidades de texto para vídeo. Você pode utilizar templates de vídeo prontos e mídia de estoque para mostrar visualmente seu produto, tornando o processo de produção de vídeos de marketing de alta qualidade rápido e direto.

Que tipo de vídeos de marketing posso fazer com o HeyGen?

Com o HeyGen, você pode produzir uma ampla gama de vídeos de marketing, incluindo vídeos explicativos, conteúdo de criador de vídeos de notícias de produto e promoções para redes sociais. Nossa plataforma suporta vários formatos de vídeo, facilitando a adaptação da sua mensagem para diferentes plataformas e públicos.

O HeyGen oferece templates de vídeo para criação fácil?

Sim, o HeyGen fornece uma biblioteca diversificada de templates de vídeo para iniciar seu processo criativo. Esses templates são projetados para edição de arrastar e soltar, permitindo que você personalize cenas e elementos sem esforço para combinar com o estilo e a mensagem únicos da sua marca.

Posso exportar e compartilhar facilmente meus vídeos do HeyGen?

Absolutamente. Uma vez que seu vídeo esteja completo, o HeyGen permite que você compartilhe o conteúdo do vídeo diretamente ou faça o download como um arquivo MP4. Essa flexibilidade garante que seus vídeos profissionais possam ser distribuídos sem problemas em vários dispositivos e plataformas de redes sociais.

