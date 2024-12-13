Gerador de Vídeos de Treinamento em Marketing de Produtos: Crie Conteúdo Envolvente

Revolucione a integração de funcionários com nossa plataforma de vídeos com IA. Crie vídeos de treinamento em marketing de produtos atraentes e personalizados usando avatares de IA realistas.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Como as equipes de marketing podem explorar a tecnologia de ponta de geradores de vídeo com IA? Gere um vídeo explicativo moderno e limpo de 45 segundos, com um estilo visual inovador e uma voz amigável de IA, direcionado a essas equipes. Este vídeo demonstrará vividamente o poder dos avatares de IA do HeyGen e sua capacidade perfeita de transformar texto em vídeo a partir de um roteiro, trazendo conceitos complexos à vida sem esforço.
Prompt de Exemplo 2
Um vídeo conciso e instrutivo de 30 segundos, utilizando animações de texto dinâmicas e áudio nítido, é necessário para empresas que buscam um gerador rápido de vídeos de treinamento interno para novos recursos de software. Este vídeo deve enfatizar a capacidade do HeyGen de gerar automaticamente legendas precisas para maior acessibilidade, mostrando como sua rica biblioteca de mídia/suporte de estoque enriquece o conteúdo sem a necessidade de ativos externos.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de demonstração inspirador e orientado por histórias de 90 segundos, completo com transições suaves e um narrador confiante, adaptado para pequenas empresas que lançam novos produtos e precisam de um criador de vídeos de produtos confiável. Ilustre a funcionalidade de transformar texto em vídeo a partir de um roteiro do HeyGen, que simplifica a criação de explicações profissionais de produtos, demonstrando ainda como o redimensionamento de proporção e exportações garantem uma apresentação perfeita em todas as plataformas desejadas.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como funciona um gerador de vídeos de treinamento em marketing de produtos

Transforme facilmente seu conhecimento de produto em vídeos de treinamento envolventes, garantindo que sua equipe esteja sempre informada e pronta para promover de forma eficaz.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Insira seu conteúdo de treinamento em marketing de produtos diretamente na plataforma. Nossa ferramenta de criação de texto para vídeo o preparará automaticamente para um apresentador de IA.
2
Step 2
Selecione um Avatar de IA
Escolha entre uma variedade de avatares de IA realistas para ser o rosto do seu treinamento. Esses avatares de IA animarão e falarão seu roteiro, dando vida ao seu conteúdo.
3
Step 3
Aplique Personalização de Marca
Integre o logotipo, cores e fontes da sua empresa usando nossos controles de marca. Isso garante que seu vídeo de treinamento esteja perfeitamente alinhado com a identidade e estilo da sua marca.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Treinamento
Uma vez personalizado, gere e baixe seu vídeo de treinamento de alta qualidade. A plataforma suporta várias exportações de proporção, prontas para qualquer plataforma ou caso de uso.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Integrar Histórias de Sucesso de Clientes no Treinamento

Produza vídeos de IA convincentes de sucesso de clientes para ilustrar efetivamente os benefícios e o impacto do produto dentro do seu treinamento em marketing de produtos.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de marketing de produtos e treinamento de alta qualidade?

O HeyGen capacita os usuários a gerar facilmente vídeos profissionais de marketing de produtos e treinamento usando seu avançado gerador de vídeos com IA. Nossa ferramenta de criação de texto para vídeo, juntamente com modelos personalizáveis e avatares de IA realistas, simplifica todo o processo de produção, do roteiro ao vídeo final.

Posso personalizar os vídeos gerados por IA do HeyGen para alinhar com a identidade da minha marca?

Absolutamente. O HeyGen oferece amplas opções de personalização, permitindo que você incorpore controles de marca, logotipos e esquemas de cores específicos. Você também pode utilizar nossa diversa biblioteca de mídia e modelos para criar vídeos de produtos que refletem perfeitamente o estilo e a mensagem únicos da sua marca.

Quais possibilidades criativas o HeyGen oferece com seus avatares de IA e recurso de texto para vídeo?

O HeyGen desbloqueia vastas possibilidades criativas através de seus avatares de IA realistas e poderosa ferramenta de criação de texto para vídeo. Basta inserir seu roteiro, e o HeyGen gerará vídeos dinâmicos com narrações naturais, tornando-o um gerador de vídeos de treinamento ideal para conteúdo envolvente.

Como o HeyGen pode ser usado para produzir vídeos explicativos de produtos atraentes?

O HeyGen se destaca na produção de vídeos explicativos de produtos atraentes, combinando design intuitivo com poderosas capacidades de IA. Aproveite nossa ampla seleção de modelos, avatares de IA realistas e recursos fáceis de texto para vídeo para mostrar claramente seu produto e comunicar efetivamente seu valor ao seu público.

