Crie um vídeo envolvente de 30 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas e vendedores de e-commerce, demonstrando como um novo gadget de cozinha inovador simplifica as tarefas diárias. O estilo visual deve ser brilhante e moderno, apresentando imagens limpas do produto intercaladas com um avatar de IA amigável fornecendo uma narração clara e entusiástica destacando os pontos de venda únicos do gadget, tudo gerado sem esforço usando o recurso de avatares de IA do HeyGen, ideal para um criador de vídeos de listagem de produtos atraente.

Gerar Vídeo