Crie um vídeo envolvente de 30 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas e vendedores de e-commerce, demonstrando como um novo gadget de cozinha inovador simplifica as tarefas diárias. O estilo visual deve ser brilhante e moderno, apresentando imagens limpas do produto intercaladas com um avatar de IA amigável fornecendo uma narração clara e entusiástica destacando os pontos de venda únicos do gadget, tudo gerado sem esforço usando o recurso de avatares de IA do HeyGen, ideal para um criador de vídeos de listagem de produtos atraente.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de demonstração de produto elegante de 45 segundos voltado para gerentes de produto e varejistas online, mostrando as funcionalidades avançadas de um novo dispositivo de casa inteligente. Empregue um estilo visual profissional e dinâmico com gráficos nítidos e música de fundo animada, utilizando os diversos Modelos e cenas do HeyGen para apresentar várias características em segmentos rápidos e impactantes, garantindo que a sofisticação do produto seja claramente comunicada para uma criação de vídeo eficaz.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo explicativo de produto informativo de 60 segundos para profissionais de marketing digital e proprietários de marcas de e-commerce, ilustrando os benefícios de um serviço de caixa de assinatura. O vídeo deve adotar uma estética visual limpa e acessível com uma narração calma e persuasiva, contando com a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen para gerar a narração e texto conciso na tela para dividir características complexas em pontos fáceis de entender, tornando-o uma peça eficaz de conteúdo de marketing.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo promocional vibrante de 15 segundos voltado para profissionais de marketing de mídia social e proprietários de boutiques, anunciando uma venda por tempo limitado em uma linha de roupas da moda. O estilo visual deve ser rápido e visualmente atraente, apresentando cortes rápidos de modelos diversos vestindo as roupas, música de fundo energética e legendas/captions em negrito que se destacam, aproveitando o suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para rapidamente obter imagens B-roll atraentes, criando um chamado à ação imediato para marketing de vídeo de e-commerce eficaz.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Listagem de Produtos

Transforme seus visuais de produtos em conteúdo de marketing envolvente sem esforço com nosso gerador de vídeos de IA intuitivo, projetado para velocidade e impacto.

1
Step 1
Crie Seu Projeto
Comece com um modelo de vídeo ou uma tela em branco. Nosso editor de arrastar e soltar facilita o início da criação de vídeos para suas listagens de produtos.
2
Step 2
Adicione a História do Seu Produto
Integre os detalhes e visuais do seu produto. Aproveite os Avatares de IA ou texto-para-vídeo para gerar narrações e scripts gerados automaticamente que explicam claramente o conteúdo do vídeo explicativo do seu produto.
3
Step 3
Aprimore Visuais e Branding
Aprimore seu vídeo com gráficos ricos, ativos musicais e opções de personalização. Aplique controles de branding como logotipos e cores para garantir que seu conteúdo de marketing seja consistente com a identidade da sua marca.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo em alta resolução. Use redimensionamento de proporção e exportações para otimizá-lo para várias plataformas, tornando seu marketing de vídeo de e-commerce pronto para compartilhamento em redes sociais e listagens de produtos.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Construa Confiança com Vídeos de Testemunhos de Produtos

Mostre efetivamente o sucesso dos clientes e avaliações de produtos usando vídeos de IA, aumentando a credibilidade e incentivando compras em suas listagens.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de produtos atraentes para o meu negócio?

O HeyGen capacita você a criar vídeos de produtos de alta qualidade sem esforço usando IA. Aproveite uma ampla gama de modelos de vídeo, integre gráficos ricos e ativos musicais, e até mesmo utilize avatares de IA para mostrar seus produtos e aprimorar seu conteúdo de marketing.

Quais opções de personalização o HeyGen oferece para branding e consistência visual?

O HeyGen oferece extensas opções de personalização para manter a identidade visual da sua marca. Você pode facilmente aplicar seu logotipo, cores da marca e outros efeitos visuais para garantir que cada vídeo esteja perfeitamente alinhado com as diretrizes e visão criativa da sua marca.

O HeyGen pode ajudar na geração de vídeos de marketing diversos além de apenas demonstrações de produtos?

Absolutamente. O HeyGen é um Gerador de Vídeos de IA versátil que vai além dos vídeos de demonstração de produtos. Crie vídeos explicativos de produtos envolventes, vídeos informativos de como fazer e anúncios de vídeo dinâmicos para atender a todas as suas necessidades de marketing em várias plataformas para uma criação de vídeo abrangente.

O HeyGen torna o processo de criação de vídeos eficiente para e-commerce?

O HeyGen simplifica o marketing de vídeo de e-commerce atuando como seu criador definitivo de vídeos de listagem de produtos. Com seu editor intuitivo de arrastar e soltar e ferramentas alimentadas por IA para narrações e legendas, você pode produzir vídeos profissionais de forma eficiente para aumentar as vendas e mostrar seus produtos de maneira eficaz.

