Transforme seus roteiros em vídeos de lançamento de produto cativantes com Texto-para-vídeo a partir de roteiro, engajando seu público mais rápido do que nunca.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing, é necessário um vídeo de demonstração de produto de 60 segundos para mostrar um novo recurso de software. O estilo visual deve ser limpo, profissional e instrutivo. Simplifique o processo de criação utilizando os Modelos & cenas da HeyGen e articule os principais benefícios através de uma narração clara e amigável, facilmente criada a partir do seu roteiro usando as capacidades de Texto-para-vídeo a partir de roteiro.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo vibrante de lançamento de SaaS de 30 segundos especificamente para profissionais de marketing digital e criadores de conteúdo, projetado para alcançar o máximo impacto nas plataformas de mídia social. A execução visual deve ser rápida e visualmente atraente, acompanhada por uma música de fundo cativante. Garanta ampla acessibilidade e engajamento com as Legendas automáticas da HeyGen e otimize para diversas plataformas usando Redimensionamento de proporção & exportações.
Prompt de Exemplo 3
É procurado um vídeo explicativo informativo de 75 segundos, direcionado a clientes empresariais e gerentes de produto. Este vídeo deve detalhar meticulosamente os recursos complexos de uma nova plataforma de 'motor criativo'. Os visuais devem ser polidos, informativos e visualmente ricos, incorporando diversos ativos provenientes do suporte de Biblioteca de mídia/estoque da HeyGen. Uma narração confiante e profissional, precisamente alinhada com o conteúdo, transmitirá efetivamente as vantagens do produto.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Anúncio de Lançamento de Produto

Crie facilmente vídeos de lançamento de produto envolventes que cativam seu público e mostram suas inovações com nossa plataforma de vídeo de IA intuitiva.

1
Step 1
Crie Seu Projeto
Comece seu anúncio de lançamento de produto escolhendo entre uma variedade de "modelos de vídeo" projetados por especialistas ou comece com um roteiro. O recurso "Modelos & cenas" da nossa plataforma garante um início rápido e profissional.
2
Step 2
Adicione os Detalhes do Seu Produto
Dê vida ao seu produto incorporando seus visuais e roteiro. Selecione entre diversos "avatares de IA" para narrar seu lançamento ou grave sua própria narração, dando um toque pessoal ao seu anúncio.
3
Step 3
Aplique os Toques Finais
Melhore a clareza e acessibilidade para todos os espectadores. Adicione facilmente "legendas" precisas ao seu vídeo, garantindo que os principais recursos do seu produto sejam claramente comunicados.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo de lançamento de produto envolvente e prepare-o para seu público. "Exporte" seu vídeo em vários formatos e proporções de aspecto ideais, depois compartilhe-o facilmente nas "redes sociais" e além.

Casos de Uso

Inspire Adoção e Entusiasmo pelo Produto

Crie vídeos cativantes e inspiradores que gerem antecipação e motivem seu público a adotar seu novo produto inovador.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode aprimorar meu processo criativo para vídeos de produto?

A HeyGen atua como um poderoso motor criativo, capacitando você a produzir rapidamente vídeos de produto profissionais e vídeos de lançamento de SaaS envolventes. Utilize nossos diversos modelos de vídeo e avatares de IA para transformar seus roteiros em histórias visuais envolventes, perfeitas para anúncios de produto ou vídeos explicativos.

O que torna a HeyGen um criador eficaz de vídeos de anúncio de lançamento de produto?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos de anúncio de lançamento de produto de alto impacto e vídeos de demonstração de produto dinâmicos. Nossa plataforma de vídeo de IA permite que você gere avatares de IA realistas e narrações de IA, garantindo que os recursos do seu novo produto sejam apresentados de forma clara e profissional.

A plataforma de vídeo de IA da HeyGen pode ajudar a criar vídeos explicativos envolventes rapidamente?

Sim, a plataforma de vídeo de IA da HeyGen acelera significativamente a produção de vídeos explicativos envolventes. Com nosso editor intuitivo de arrastar e soltar, você pode combinar facilmente avatares de IA, roteiros personalizados e narrações de IA para transmitir ideias complexas de forma simples e visual.

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos para marketing e redes sociais?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos para marketing em redes sociais através de seu editor de vídeo fácil de usar e extensa biblioteca de modelos. Nossa plataforma suporta colaboração fácil em equipe, legendas automáticas e redimensionamento de proporção, garantindo que seu conteúdo seja otimizado para várias plataformas e públicos.

